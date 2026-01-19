«Станет лучше и сильнее»: Энберт о возвращении Валиевой на соревнования Энберт: Валиева станет лучше и сильнее после возвращения на соревнования

Фигуристка Камила Валиева уже сейчас прекрасно катается, несмотря на длительную дисквалификацию, заявил NEWS.ru серебряный призер Олимпиады Александр Энберт. По его словам, технический запас спортсменки позволяет ей вернуться на прежний уровень и даже стать еще сильнее. Энберт не исключил, что Валиева может выступить на следующей Олимпиаде, если сохранит мотивацию.

Она еще не один сезон может радовать нас своим катанием. По поводу возвращения на свой уровень — здесь покажет только время. Камила прекрасно катается. Она выросла, изменилась, наверное, мы не увидим такого количества четверных в ее программе, а может, и увидим. Надо смотреть, как это будет происходить. Технический запас позволяет Камиле вернуться на прежний уровень и даже стать лучше и сильнее. У меня оптимистичные ожидания, — сказал Энберт.

Он добавил, что в условиях дисквалификации Валиевой было необходимо выступать на ледовых шоу. По мнению Энберта, это нужно для поддержки эмоционального тонуса.

Все равно это адреналин: ты выступаешь на публике, нужно собраться. В ее случае было просто необходимо где-то выступать. Ледовые шоу — единственная возможность показывать свои программы, делать прыжки. Сейчас, когда она вернулась к подготовке, наверное, ее участие в шоу будет корректироваться, — добавил Энберт.

Ранее Валиева объявила о возвращении на соревнования. Она заявила об участии в Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам. Валиева также поблагодарила поклонников, назвав их любовь и поддержку главным источником мотивации для возвращения.