Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 марта

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 2 марта?

В ночь на понедельник, 2 марта, на территории садоводческого товарищества в селе Волконка в Краснодарском крае были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, сообщил региональный оперативный штаб.

«В селе Волконка Сочи обломки БПЛА упали на территории садоводческого товарищества. Пострадавших нет. В одном из домов выбиты окна. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Также ночью глава Новороссийска, глава города Андрей Кравченко, в своем Telegram-канале заявил, что обломки дрона попали в многоэтажный дом в городе.

На место ЧП направили оперативные службы. Кравченко добавил, что на базе школы № 29 будет развернут пункт временного размещения.

Позднее оперштаб Краснодарского края сообщил, что еще два многоквартирных и пять частных домов повреждены в Новороссийске обломками БПЛА.

«В Новороссийске обломки БПЛА повредили еще два многоквартирных и пять частных домов. По предварительной информации, пострадавших нет. В зданиях повреждены окна и крыши. По двум адресам пожарные ликвидируют возникшие в результате падения обломков возгорания», — говорится в сообщении оперштаба.

Кравченко также добавил, что в одну из квартир попали фрагменты сбитого дрона, пострадал человек, которого экстренно госпитализировали.

«В одном из МКД фрагменты беспилотника попали в квартиру. К сожалению, есть пострадавший, которого оперативно доставили в городскую больницу», — уточнил глава города.

Также стало известно, что один человек погиб, двое ранены в результате атаки БПЛА ВСУ по машине на дороге Донецк — Горловка в Ясиноватском округе в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк — Горловка в результате атаки ударного БПЛА ВФУ на легковой автомобиль погиб мужчина <…>. Ранения средней степени тяжести получили двое мужчин, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщил Пушилин.

Он добавил, что в результате атак ВСУ поврежден легковой автомобиль в Ясиноватском округе, а также три жилых домостроения в Докучаевске.

Всего за прошедшую неделю российские системы ПВО перехватили и уничтожили более 1900 украинских беспилотных летательных аппаратов на территории России, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Министерства обороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников были сбиты 23 и 24 февраля, 541 и 380 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 27 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, восемь БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, по семь — над Белгородской и Курской областями.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили по два украинских беспилотника над территориями Тульской и Орловской областей. Еще один БПЛА сбили над Ростовской областью.

ВСУ нанесли удар по мирным жителям российского приграничья, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате целенаправленной атаки дрона-камикадзе на гражданский автомобиль в селе Чернооково погибла женщина. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Чернооково Климовского района», — уточнил Богомаз.

Глава региона выразил соболезнования родным и пообещал семье погибшей всю необходимую помощь. На месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Четыре человека пострадали в трех округах Белгородской области из-за атаки ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, под ударом оказались Казинка в Валуйском округе, Замостье в Грайворонском округе и Вознесеновка в Шебекинском округе. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Три муниципалитета атакованы беспилотниками ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что во всех случаях дроны атаковали автомобили. Пострадавшие — трое мужчин и женщина — получили осколочные ранения, ожоги и минно-взрывные травмы. Раненым помогли бойцы «Орлана» и «БАРС-Белгород». Их доставили в районные больницы, после оказания помощи некоторых переведут в Белгород. Также повреждены машины и гараж.

