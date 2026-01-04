Российская лыжница завершила «Тур де Ски» в десятке лучших

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 10-е место в общем зачете «Тур де Ски», сообщает Международная федерация лыжного спорта и сноуборда. На заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме (Италия) она показала шестой результат в масс-старте в гору, что позволило ей подняться с 16-й позиции в этой дисциплине.

В гонке на 10 км свободным стилем Непряева финишировала с результатом 38.09,6, уступив лидеру 01.04,3. Победу в многодневном турнире одержала американка Джессика Диггинс.

Тем временем комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил, что российский лыжник Савелий Коростелев, который занял четвертое место в масс‑старте на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски», еще покажет себя в феврале на Олимпийских играх. Он также похвалил спортсмена.

Ранее клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» отстранил от игр российского защитника Егора Замулу из-за неявки в фарм-клуб в Уилкс-Барре. Хоккеист 31 декабря был обменян из «Филадельфии Флайерз». В нынешнем сезоне он провел 13 матчей, отдав одну голевую передачу. За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге, выступая за «Филадельфию», он набрал 41 очко в 168 играх.