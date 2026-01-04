«Питтсбург» отстранил российского хоккеиста

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» отстранил от игр российского защитника Егора Замулу из-за неявки в фарм-клуб в Уилкс-Барре, сообщил журналист Фрэнк Серавалли в соцсети X. Хоккеист 31 декабря был обменян из «Филадельфии Флайерз».

До этого сообщалось, что 25-летний Замула рассматривал возможность разрыва контракта с ХК, чтобы стать свободным агентом, но не смог найти клуб, готовый платить его текущую зарплату в $1,7 млн (почти 133 млн рублей) за сезон.

В нынешнем сезоне он провел 13 матчей, отдав одну голевую передачу. За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге, выступая за «Филадельфию», он набрал 41 очко в 168 играх.

Ранее российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал главным героем победы своей команды над «Сан-Хосе Шаркс» (7:3). Хоккеист оформил пять результативных действий и повторил выдающееся достижение в истории НХЛ.

Россиянин Иван Демидов был признан лучшим новичком месяца по итогам декабря 2025 года в НХЛ. Спортсмен выступает за ХК «Монреаль». Он набрал наибольшее число очков в прошлом месяце, забросив четыре шайбы и сделав 10 результативных передач в 14 матчах.