23 февраля 2026 в 23:06

Хоккейных судей отстранили от работы за скандальное поведение

ФХР бессрочно отстранила двух судей за аморальное поведение после матча

Федерация хоккея России бессрочно отстранила от работы главных судей Ильнура Хажиева и Ивана Шмакова, а также линейного арбитра Мирослава Скугарева. Решение обусловили аморальным поведением арбитров после матча между хоккейными клубами «Норильск» и «Омские крылья» 21 февраля.

Судьи позволили себе поведение, несовместимое со статусом официальных лиц, говорится в заявлении федерации. В нем подчеркивается, что поступок судейской бригады противоречит не только профессиональной этике, но и общечеловеческим нормам морали.

ФХР и ВХЛ категорически осуждают поведение судей <…>. Подобное поведение противоречит кодексу этики ФХР, основам морали и нравственности. ФХР и ВХЛ считают подобное поведение недопустимым и наносящим ущерб репутации всего хоккейного сообщества, — говорится в заявлении лиги.

Ранее стало известно, что учителей могут уволить за аморальное поведение в соцсетях. Как заявил юрист и правозащитник Михаил Салкин, к отстранению от работы может привести контент, направленный на травлю учеников, а также публикация материалов с детьми без согласования с их родителями.

