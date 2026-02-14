Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 17:48

Юрист раскрыл, кого могут уволить за аморальное поведение в соцсетях

Юрист Салкин: учителей могут уволить за аморальное поведение в соцсетях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Учителей могут уволить за аморальное поведение в соцсетях, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, к отстранению от работы может привести контент, направленный на травлю учеников, а также публикация материалов с детьми без согласования с их родителями.

Самые «рисковые» категории — педагоги и любые работники, выполняющие воспитательные функции (учителя, воспитатели, тренеры). Их могут уволить за аморальный проступок, несовместимый с продолжением работы. Повлечь увольнение за активность в соцсетях могут унижение или травля учеников, распространение их фотографий, даже сделанных официально на занятиях без согласия их родителей, разглашение персональных данных детей, — заявил Салкин.

Ранее старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин заявил, что администрация школ и детских садов не имеет права требовать с родителей деньги на нужды учреждений. По его словам, любые поборы являются незаконными, особенно если речь идет о принуждении.

юристы
учителя
школы
увольнения
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пятиэтажная казарма ВСУ исчезла за секунды после взрыва трехтонной бомбы
ФСИН прояснила ситуацию с закупкой сладкой ваты и попкорна для заключенных
Финляндия пошла против Норвегии и США на Олимпиаде
Экс-дипломат выдвинул предположение, о чем думает Зеленский
Искусственный интеллект устроил публичную травлю программиста в Сети
Спортсмен из Южной Америки впервые в истории взял золото на зимних ОИ
Франция решила привлечь Индию для работы над реформой ООН
Семья погибшего в Анапе охранника просит сурово не наказывать убийцу
МИД Франции признал, что Европа нуждается в России
ЦРУ и Пентагон нашли источник «гаванского синдрома» в Норвегии
Жители одной страны увешали свои дома плакатами с цитатами Путина
МЧС подняло по тревоге 134 человека для поиска рыбаков
Врач ответил, кому лучше избегать переедания на Масленицу
Морж Миша поздравил столичную подругу с Днем влюбленных воздушным поцелуем
Москвичам рассказали о самом теплом дне перед резким похолоданием
В МОК нашли объяснение дефициту презервативов в Олимпийской деревне
Дипломат пригрозил Финляндии мерами в ответ на ее милитаризацию
Толпа в российском ТЦ не поделила 7000 шаров и спровоцировала давку
Лидер «Руки Вверх!» может озолотиться всего за один вечер в Куршевеле
Грузовик переехал школьницу в Красноярском крае
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.