Юрист раскрыл, кого могут уволить за аморальное поведение в соцсетях

Учителей могут уволить за аморальное поведение в соцсетях, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, к отстранению от работы может привести контент, направленный на травлю учеников, а также публикация материалов с детьми без согласования с их родителями.

Самые «рисковые» категории — педагоги и любые работники, выполняющие воспитательные функции (учителя, воспитатели, тренеры). Их могут уволить за аморальный проступок, несовместимый с продолжением работы. Повлечь увольнение за активность в соцсетях могут унижение или травля учеников, распространение их фотографий, даже сделанных официально на занятиях без согласия их родителей, разглашение персональных данных детей, — заявил Салкин.

