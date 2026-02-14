Эксперт раскрыл, почему школа не может требовать деньги с родителей Эксперт Илюхин: принудительные школьные поборы с родителей незаконны

Администрация школ и детских садов не имеет права требовать с родителей деньги на нужды учреждений, заявил старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин. По его словам, любые поборы являются незаконными, особенно если речь идет о принуждении, передает ТАСС.

Категорически нельзя требовать деньги или что-то иное от родителей. Если у родителей нет на это средств или они против, никто не может их заставить. Решение о том, что и зачем собирать, может принимать только родительский комитет с учетом того, что есть люди, которые не смогут внести взнос, — сказал Илюхин.

Эксперт пояснил, что государство усиливает внимание к обеспечению школ, однако закупка даже недорогих товаров часто оборачивается сложной бюрократической процедурой. В таких случаях помощь родителей может быть уместна, но только на добровольной основе.

