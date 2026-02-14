Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 10:52

Эксперт раскрыл, почему школа не может требовать деньги с родителей

Эксперт Илюхин: принудительные школьные поборы с родителей незаконны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Администрация школ и детских садов не имеет права требовать с родителей деньги на нужды учреждений, заявил старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин. По его словам, любые поборы являются незаконными, особенно если речь идет о принуждении, передает ТАСС.

Категорически нельзя требовать деньги или что-то иное от родителей. Если у родителей нет на это средств или они против, никто не может их заставить. Решение о том, что и зачем собирать, может принимать только родительский комитет с учетом того, что есть люди, которые не смогут внести взнос, — сказал Илюхин.

Эксперт пояснил, что государство усиливает внимание к обеспечению школ, однако закупка даже недорогих товаров часто оборачивается сложной бюрократической процедурой. В таких случаях помощь родителей может быть уместна, но только на добровольной основе.

Ранее управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю разъяснило условия, при которых школьные столовые могут не устанавливать терминалы для безналичной оплаты. В ведомстве отметили, что обязанность снимается при отсутствии технической возможности или если годовая выручка оператора питания не превышает 5 млн рублей.

