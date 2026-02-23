Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 23:06

ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру в Брянской области

Богомаз: школа и жилой дом в Брянской области получили повреждения при атаке ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Вооруженные силы Украины ударили по приграничному селу Новая Погощь в Брянской области, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, в результате минометного обстрела повреждения получили здание местной школы и жилой дом.

Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы, — добавил Богомаз.

Глава региона уточнил, что это был уже повторный удар по гражданским объектам в этом населенном пункте. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы, проводится оценка ущерба и необходимые восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 45 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В Минобороны РФ проинформировали, что большинство летательных аппаратов было уничтожено над Крымом — 12 единиц. Над Белгородской и Брянской областями ликвидировали шесть и один дрон соответственно.

До этого стало известно, что ВСУ ударили по фельдшерско-акушерскому пункту в Стародубском округе Брянской области. Как уточнил Богомаз, никто в результате происшествия не пострадал, повреждена только кровля. На месте работали оперативные и экстренные службы.

ВСУ
Александр Богомаз
Брянская область
школы
