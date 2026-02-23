За пять часов над Россией сбили 45 вражеских БПЛА

В период с 15:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили над российскими регионами 45 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Большинство летательных аппаратов уничтожено над Крымом — 12.

23 февраля в период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Еще 11 БПЛА перехватили над Краснодарским краем, восемь — над акваторией Азовского моря, семь — над акваторией Черного моря. Над Белгородской и Брянской областями ликвидировали шесть и один дрон соответственно.

С 12:00 до 15:00 мск силы противовоздушной обороны сбили 27 украинских беспилотников. С 08:00 до 12:00 мск уничтожено 34 дрона ВСУ. Также за ночь с 22 на 23 февраля российские силы ПВО нейтрализовали 152 беспилотника ВСУ.

Тем временем появилась информация, что в Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при ударе беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, с минно-взрывными и осколочными ранениями их доставили в больницу.