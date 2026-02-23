Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 15:27

Почти три десятка дронов сбили над Россией

Минобороны: силы ПВО сбили 27 украинских дронов над регионами России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы противовоздушной обороны с 12:00 по 15:00 мск сбили 27 украинских беспилотников над регионами России, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ. Шесть из них — над акваториями Азовского и Черного морей.

23 февраля в период с 12:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — пояснили в Минобороны.

По информации ведомства, 13 беспилотников ликвидировали над Белгородской областью. Еще четыре сбили над Краснодарским краем, по два — над Курской областью и Крымом.

Ранее стало известно, что в течение четырех часов силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали и перехватили 34 беспилотника ВСУ над различными регионами России. По информации Минобороны РФ, противник предпринял попытку атаки в промежутке с 08:00 до 12:00 мск.

Также в ведомстве сообщили, что за ночь с 22 на 23 февраля российские силы ПВО нейтрализовали 152 украинских беспилотника. Над Белгородской областью сбили 65 дронов, над Саратовской — 35, над Крымом — 16.

Минобороны
Украина
дроны
ПВО
