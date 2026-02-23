Силы ПВО уничтожили 34 дрона за четыре часа над регионами России

В течение четырех часов силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали и перехватили 34 беспилотника ВСУ над различными регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Противник предпринял попытку атаки в промежутке с 8:00 до 12:00 мск.

23 февраля в период с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

В ходе операции 21 дрон поражен над акваторией Азовского моря, шесть аппаратов — над территорией Республики Крым и четыре — над Краснодарским краем. Также уничтожено два беспилотника над Белгородской областью и один — над Черным морем.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь с 22 на 23 февраля российские силы ПВО нейтрализовали 152 украинских беспилотника. Над Белгородской областью сбили 65 дронов, над Саратовской — 35, над Крымом — 16. В Воронежской и Ростовской областях перехватили по восемь беспилотников, над Краснодарским краем и Азовским морем — по четыре. В Волгоградской области и Татарстане уничтожили по три дрона, над Курской и Липецкой областями — по два, над Тульской и Тверской — по одному.