23 февраля 2026 в 18:03

Четверо мирных жителей попали под удар беспилотника ВСУ

Гладков: четыре человека пострадали при ударе беспилотника ВСУ по автомобилю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при ударе беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, с минно-взрывными и осколочными ранениями их доставили в больницу.

В городе Шебекино в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль ранены четыре мирных жителя. Бойцы самообороны доставили трех женщин и мужчину в Шебекинскую ЦРБ, где медики диагностировали им минно-взрывные травмы и осколочные ранения рук и ног, — написал Гладков.

Он добавил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Машина, по которой ударил беспилотник, повреждена в огне.

Ранее стало известно, что в Яковлевском городском округе при ударе БПЛА пострадала мирная жительница. Атака была совершена на территорию частного домовладения в селе Пушкарном.

Позже Гладков сообщал, что в Белгороде при ракетном обстреле ВСУ пострадал купол храма Святых Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. По его словам, за прошедшие сутки областной центр дважды подвергся массированным атакам.

Россия
Белгородская область
Вячеслав Гладков
атаки ВСУ
пострадавшие
