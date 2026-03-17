17 марта 2026 в 16:38

Врачи больше двух недель пытались спасти пострадавшего от удара ВСУ

Хинштейн сообщил о смерти пострадавшего при атаке на Курск в конце февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мужчина, получивший травмы при атаке ВСУ на автосервис в Курске 27 февраля, скончался от полученных травм спустя почти 2,5 недели, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Россиянину оказывали помощь в московской федеральной клинике, куда он был доставлен после атаки противника.

К сожалению, раненный в результате атаки ВСУ на Курск 27 февраля скончался накануне в больнице. Александру был 51 год. Родился и жил в Курске. У него остались жена и дочь, — сказано в посте.

Глава Курской области выразил соболезнования родным и близким погибшего. Его семье окажут всю необходимую поддержку, включая организацию похорон и выплату всех положенных компенсаций.

До этого водитель скорой помощи получил ранения средней степени тяжести в результате атаки беспилотников на территорию больницы в Васильевке Запорожской области. Обстановка в районе остается напряженной.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь 17 марта ликвидировали и перехватили 206 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 43 сбили над Московским регионом, в том числе 40 летевших на Москву беспилотников.

