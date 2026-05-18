18 мая 2026 в 10:37

Участник спасения Наговициной оценил возможность эвакуировать тело

Альпинист Семенов: ветер мог уничтожить тело Наговициной на пике Победы

Пик Победы Пик Победы Фото: Юрий Куйдин/РИА Новости
Сильные ветры, которые постоянно дуют на пике Победы в Киргизии, могли полностью уничтожить тело альпинистки Натальи Наговициной, допустил в беседе с NEWS.ru участник спасательной операции, альпинист Александр Семенов. Так он ответил на вопрос о возможной эвакуации погибшей. В настоящее время Наговицина числится пропавшей без вести.

Вы же видели, что между съемок с дрона порвало один слой палатки. А это всего несколько дней прошло. Что будет за осень, зиму, весну и пол-лета. Если тело не на самостраховке, «пришито» к рельефу, то и снимать некого, — сказал Семенов.

25 августа 2025 года было принято решение прекратить попытки спасти альпинистку, застрявшую на высоте 7200 метров на пике Победы в Киргизии. В феврале посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов сказал журналистам, что официальных заявлений от родственников о гибели Наговициной не поступало.

Отвечая на вопрос о перспективах эвакуации тела альпинистки с опасного склона, дипломат указал на распределение зон ответственности. По его словам, данный процесс находится в ведении трех сторон: непосредственно членов семьи пропавшей, туристических компаний и уполномоченных государственных ведомств Киргизии.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

