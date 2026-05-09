Строители в годы войны: мосты, рубежи, эвакуация и стройбаты

22 июня 1941 года навсегда вошло в историческую память нашего народа. В этот день фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. К тому моменту в мире не нашлось силы, способной остановить германский вермахт, последовательно оккупировавший двенадцать европейских государств. Очередной военно-политической целью фашистской Германии стал Советский Союз.

Одной из важнейших и крупномасштабных задач, которую пришлось решать в суровые годы войны, стало создание глубоко эшелонированных систем укреплений — для прикрытия стратегических районов, экономических и административных центров, военно-морских баз. Главную роль в этом сыграло формирование военно-строительных органов и частей, мобилизация миллионов людей на строительство рубежей и плацдармов.

Первым шагом стало привлечение гражданских строительных трестов, главных управлений и военно-строительных организаций, занимавшихся в мирное время возведением оборонных предприятий и казарменного фонда. Созданные в годы войны военно-строительные органы и части превратились в мощный инструмент оперативно-стратегического руководства. Они повышали возможности вооруженных сил в инженерном оборудовании театров военных действий и решали важнейшие задачи по обеспечению оборонительных операций на всех главных стратегических направлениях огромного фронта, например занимались восстановлением мостов и дорог в войну.

Строители в годы Великой Отечественной воевали не с оружием в руках — они воевали с лопатами, кирками, тачками и бревнами. И их вклад в Победу был не меньшим, чем вклад пехоты, связистов или артиллерии.

Стройбаты на фронте: что они строили под обстрелами

Задачи и подвиги стройбатов СССР до сих пор остаются в тени громких сражений. А между тем именно военно-строительные батальоны обеспечивали саму возможность воевать: без дорог, переправ, укрытий и складов армия теряет большую часть своей мощи.

Военно-строительные батальоны (стройбаты) действовали в зоне досягаемости артиллерии и авиации противника. Личный состав не имел боевого оружия — только шанцевый инструмент. Под бомбежками и обстрелами бойцы строили аэродромы, командные пункты, землянки, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, прокладывали полевые дороги и укладывали переправы через болота. Нередко строители гибли раньше, чем заканчивали объект, — и на их место вставали следующие.

Интересный факт: по данным советских военных архивов, за годы войны военно-строительные части возвели и восстановили более 100 000 километров дорог и около 1,5 миллиона погонных метров мостовых переправ. Это расстояние почти равно двум с половиной длинам экватора Земли.

Строительство временной дороги для обеспечения боеприпасами во время проведения операции «Искра» Фото: Александр Бродский/РИА Новости

Восстановление мостов и дорог: как обеспечивали переправы

Восстановление мостов и дорог в войну было не просто инженерной задачей — это было условием выживания армии. Отступая, немецкие войска методично уничтожали все переправы. На освобожденных территориях советские войска нередко обнаруживали, что ни одного целого моста на десятки, а то и сотни километров не осталось.

Военные инженеры и строительные подразделения научились наводить понтонные мосты за несколько часов — даже ночью, под огнем. Постоянные мосты строились из подручных материалов: бревен, разобранных домов, арматуры с разрушенных заводов. Восстановление мостов и дорог в войну велось круглосуточно, в любую погоду, при полном запрете на огни и шум в ночное время.

Наиболее сложные объекты:

мост через Днепр у Киева — разрушен и восстанавливался несколько раз;

переправы через Волгу в районе Сталинграда — наводились под непрерывными авиаударами в 1942–1943 годах;

мосты на Ленинградском направлении — строились и восстанавливались в условиях блокады, при постоянном дефиците материалов.

Только во время операции по прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года строительные части за двое суток навели переправу через Неву длиной более 800 метров — в мороз и под артиллерийским огнем.

Строительство переправы через Волгу Фото: Георгий Зельма/РИА Новости

Эвакуация заводов: строители, которые перевезли промышленность на Урал

Когда стало ясно, что война будет долгой и тяжелой, советское руководство приняло беспрецедентное решение: передислоцировать промышленные предприятия на восток. Эвакуация заводов за Урал строителями и монтажниками стала одним из величайших организационных подвигов в истории человечества.

Только с июля по декабрь 1941 года на восток было вывезено более 1500 крупных промышленных предприятий. Заводы демонтировались буквально под бомбами, грузились на платформы и отправлялись за тысячи километров — на Урал, в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию. А там, буквально на пустом месте, в чистой степи или у таежного поселка, строители возводили цеха — зачастую без нормального жилья, техники и в сорокаградусный мороз.

Эвакуация заводов за Урал строителями велась в темпах, немыслимых в мирное время: некоторые предприятия запускали в работу уже через несколько недель после прибытия оборудования, когда стены цехов еще не были достроены, — станки устанавливали прямо под открытым небом, а рабочие трудились в валенках и тулупах.

Строители в годы Великой Отечественной войны на восточных площадках работали по 12–16 часов в сутки. Именно их руками был создан тот «Уральский щит», который позволил советской промышленности не только выжить, но и превзойти Германию по производству военной техники уже к 1943 году.

Оборонительные рубежи: противотанковые рвы, доты, эскарпы

Оборонительные рубежи, строительство которых началось буквально с первых дней войны, стали колоссальным по масштабам инженерным проектом. Речь шла о тысячах километров противотанковых рвов, сотнях дотов (долговременных огневых точек), эскарпах, контрэскарпах, надолбах, заграждениях из колючей проволоки и минных полях.

Только под Москвой осенью 1941 года на строительстве оборонительных рубежей одновременно работали сотни тысяч человек — военные строители, рабочие, колхозники. Московская линия обороны включала три оборонительных пояса, общая протяженность которых превышала 1000 километров.

Оборонительные рубежи, строительство которых велось в условиях нехватки техники, копались вручную. Норма выработки на противотанковом рве составляла 3–4 кубометра твердого грунта в день на человека. Работали при температуре до минус 30 градусов, без нормального питания и ночлега.

Противотанковые ежи, надолбы и баррикады на въезде в Ленинград

Женщины и подростки в строительных отрядах

Когда мужчины ушли на фронт, их место на стройках заняли женщины и подростки. Женщины в стройбатах во время войны — отдельная и малоизвестная страница истории. Официально женщин не зачисляли в военно-строительные батальоны, но на практике они составляли значительную часть рабочей силы на всех крупных оборонных объектах.

Женщины в стройбатах в годы войны копали противотанковые рвы, укладывали шпалы, работали на лесозаготовках для нужд строительства, возводили землянки и блиндажи. На строительстве московских укреплений осенью 1941 года женщины составляли, по разным оценкам, от 40 до 70% от общего числа работавших.

Подростки 14–16 лет также работали наравне со взрослыми — особенно в тылу, где не хватало рук на любых работах. На уральских заводских стройках, куда пришло эвакуированное оборудование, дети вставали на специальные деревянные подставки, чтобы дотянуться до станков.

Вот лишь несколько фактов о том, что сделали женщины и подростки на строительных фронтах:

только на строительстве Сталинградского оборонительного обвода летом 1942 года работали десятки тысяч женщин и подростков из окрестных районов;

на заводах Урала, переведенных на военные рельсы, до 50% строительных и монтажных бригад состояло из женщин;

женщины в стройбатах в период войны управляли кранами, бетономешалками, работали сварщиками и такелажниками, освоив профессии, считавшиеся исключительно мужскими.

Строители в годы Великой Отечественной войны — это не только военные инженеры с погонами. Это миллионы безымянных женщин, подростков, стариков, которые в тылу и на передовой делали то, что было нужно: копали, строили, восстанавливали — и приближали Победу.

Их имена редко встречаются в учебниках. Но именно на их плечах держалась та самая прочность, без которой не было бы ни прорыва блокады, ни Сталинградской победы, ни взятия Берлина. Помните об этом — и расскажите детям.



