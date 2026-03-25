Своя шиномонтажка в гараже: какие бумаги и инструменты нужны для бизнеса

Шиномонтаж в гараже как бизнес: оборудование и навыки для самостоятельной работы

Шиномонтаж в гараже как бизнес — это не «перекинуть колеса у знакомых», а четко выстроенная услуга с оборудованием, учетом и потоком. Домкрат, баллонный ключ и насос годятся для личных задач, но не выдерживают даже минимальной нагрузки клиентов: теряется скорость, точность балансировки и, как следствие, деньги. Если планируете зарабатывать, сразу подходите как к серьезному сервису, а не как к легкой подработке. Ниже — практический минимум для законного старта и первых заказов.

Документы и разрешения — первый шаг:

Зарегистрируйтесь как ИП (код ОКВЭД 45.20 — техобслуживание и ремонт автомобилей) через налоговую или портал «Госуслуги».

Выберите налоговый режим: ПСН (патент) или УСН 6% — оптимальны для старта.

Уведомите Роспотребнадзор о начале деятельности (обязательно по закону № 294-ФЗ).

Проверьте гараж: он должен быть в собственности или аренде — документы на помещение нужны налоговой.

Пожарная безопасность: огнетушитель, план эвакуации, соответствие нормам — проверяет МЧС.

Минимальный комплект оборудования для старта:

Шиномонтажный станок (борторасширитель) — от 25 тыс. руб., б/у вариант реален.

Балансировочный станок — от 35 тыс. руб., без него клиенты уйдут к конкуренту.

Компрессор на 50 л и выше — от 8 тыс. руб.

Подъемник или профессиональные домкраты (не менее 2 шт.) — от 15 тыс. руб.

Набор монтажных лопаток, вентили, грузики — от 3 тыс. руб.

Итого минимальный старт: от 90–120 тыс. руб. с учетом б/у техники.

Первый рабочий день: разместите объявления на тематических площадках и в местных группах во «ВКонтакте» или «Одноклассниках» накануне открытия. Пик спроса — апрель и октябрь (сезонная смена резины). Средняя цена четырех колес в зависимости от радиуса дисков и типа автомобиля — 1200–4000 руб. в регионах. По приблизительным подсчетам, уже 10–12 машин в день в сезон и стабильной клиентской базе дают оборот от 10 тыс. руб.

Шиномонтаж в гараже как бизнес — это реальный старт при вложениях от 100 тыс. руб. и окупаемости за 1–2 сезона. Главное — не откладывать официальную регистрацию вашего дела: работа «в серую» грозит штрафами до 500 тыс. руб. и приостановкой деятельности.

