Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 19:05

Крутая тачка, а не едет: как починить садовую тележку своими руками

Чиним садовую тележку (тачку) своими руками — готовая шпаргалка
Подписывайтесь на нас в MAX

Садовая тачка — рабочая лошадка любого участка, и ломается она, как правило, в самый неподходящий момент: в середине посевной или когда надо срочно перевезти компост. Чаще всего причина — спущенное или лопнувшее колесо, треснувший борт кузова, расшатанные болтовые соединения или сгнившие деревянные ручки. Ничего из этого не требует покупки новой тележки — чиним садовую тележку прямо на месте, было бы желание.

Разберем основные поломки и способы их устранения:

  1. Пробито колесо — снять колесо, вытащить камеру, найти прокол (в миске с водой пузырьки покажут место), заклеить велосипедной заплаткой, просушить, накачать.

  2. Если камера безнадежна — меняем целиком, стандартные размеры есть в любом хозяйственном магазине.

  3. Треснул кузов — металлический кузов варим или скрепляем заклепками, пластиковый — соединяем специальным клеем для пластика или армируем изнутри стекловолокном с эпоксидкой.

  4. Расшатались крепления — протягиваем все болты ключом, под гайки ставим гроверные шайбы, которые не дают соединению ослабнуть снова.

  5. Сгнили ручки — вырезаем новые из сухой крепкой доски (береза, ясень, дуб), пропитываем олифой или льняным маслом, крепим через существующие отверстия.

  6. Погнулась рама — трубу выправляем в тисках или через рычаг, сильные деформации требуют сварки.

Чиним садовую тележку своими руками — и она прослужит еще несколько сезонов без лишних трат. Большинство поломок устраняется за час с базовым набором инструментов: ключи, молоток, насос и немного терпения. Не спешите на рынок за новой — старая тачка зачастую крепче и надежнее того, что продают сегодня.

своими руками
ремонт
поломка
советы
дача
сады
огороды
Виктория Семенова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.