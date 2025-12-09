ТИЭФ'25
Эпоксидная смола: делаем рукоятки для ножей и столешницы своими руками

Работа с эпоксидной смолой: создаем уникальные столешницы и рукоятки для ножей Работа с эпоксидной смолой: создаем уникальные столешницы и рукоятки для ножей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эпоксидная смола — это двухкомпонентный материал, который превращается в прочный твердый полимер при смешивании с отвердителем. Работа с эпоксидной смолой не требует профессиональных навыков, главное — точно соблюдать пропорции компонентов и работать в хорошо проветриваемом помещении. Из этого материала создают украшения, столешницы, подставки, светильники и даже посуду для декоративного использования.

Что понадобится новичку

Для начала работы потребуется сама смола с отвердителем, красители или пигменты для цвета, формы для заливки и защитные средства — перчатки с респиратором. Также пригодятся емкости для смешивания компонентов, деревянные палочки и наполнители: ткань, цветы, блестки или даже медная проволока.

Как сделать рукоятку для ножа

Очистите хвостовик клинка до блеска, затем намотайте на него медную проволоку или подготовьте деревянную заготовку. Возьмите пластиковую трубку подходящего диаметра, разрежьте вдоль и снова соедините скотчем, предварительно смазав внутри солидолом или маслом. Поместите хвостовик в трубку и залейте эпоксидной смолой, оставив заготовку на сутки до полного застывания. После этого снимите форму и обработайте рукоятку шлифовальным инструментом, придавая нужную форму и гладкость.

Эпоксидная смола: делаем рукоятки для ножей и столешницы своими руками Эпоксидная смола: делаем рукоятки для ножей и столешницы своими руками Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Простые идеи для творчества

Начинающим мастерам для работы с эпоксидной смолой подойдут небольшие проекты: брелоки, кулоны, подставки под горячее или декоративные фигурки. Популярны заливки с природными материалами — сухими цветами, листьями, ракушками, которые застывают внутри прозрачной смолы. Более опытные энтузиасты создают столешницы с эффектными вставками, настольные светильники и елочные игрушки с блестками.

Ранее мы рассказывали, какую болгарку выбрать для домашних работ.

