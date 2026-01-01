Синоптик назвал самый холодный день новогодних праздников в Москве Синоптик Ильин: 2 января в Москве температура упадет до −19 градусов

В Московском регионе ожидаются морозы до −19 градусов, сообщил aif.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Самым холодным днем в предстоящие новогодние праздники станет 2 января.

В пятницу, 2 января, ночью будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура в Москве −14–16, по области — от −14 до −19, — уточнил синоптик.

Ранее синоптик Михаил Семенов заявил, что январь 2026 года в Московском регионе в целом будет соответствовать климатической норме. По его словам, температура воздуха в среднем будет держаться около −7 градусов днем и −10 ночью. В конце месяца, уточнил он, ожидается небольшое похолодание, после которого в столице потеплеет до −5 градусов.

Согласно прогнозам ведущих метеорологических сервисов, первая декада января 2026 года в Санкт-Петербурге ожидается по-настоящему зимней — с чередой похолоданий, осадками и лишь кратковременными периодами относительного тепла. Настоящее похолодание жители Северной столицы почувствуют во вторник, 6 января, в канун Рождества.