Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 16:30

Яростный ветер и дубак до -30? Погода в Москве в начале января: чего ждать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В январе 2026 года температура воздуха в Москве ожидается на 1-2 градуса ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 января, ждать яростного ветра и дубак до -30 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, первая декада января будет в Москве достаточно морозной и снежной.

«Днем 1 января с ростом атмосферного давления из-за облаков уверенно выглянет солнце, осадки пойдут на убыль, на термометре около -10 градусов, что для светлого времени года уже на 4-5 градусов ниже климатической нормы. На пик мороз выйдет в ночь на 2 января, когда в регион заглянет малооблачный гребень антициклона, из-за чего воздух в мегаполисе остынет до -15 градусов, по области местами до -20 градусов, а вот с наступлением дня скажется приближение теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном: небо нахмурится, с 15:00 начнутся обложные снегопады, усилится ветер, завьюжат метели с ухудшением видимости до 1–4 км, сугробы в городе вырастут до 25 сантиметров, температура повысится до -11 градусов. В последующие дни (3 и 4 января) снег меньшей интенсивности продолжится, мороз смягчится до -6 градусов, после чего вновь станет постепенно усиливаться — и к Рождеству столбики термометров опустятся до -12 градусов», — рассказал он.

Тишковец добавил, что 8 января на Москву и всю Центральную Россию южный циклон обрушится сильными снегопадами.

«Это будет самый сложный в метеорологическом отношении день — выпадет до 15–20 мм осадков, более 1/3 месячной нормы, а в Центральной России местами (Калужская область) в осадкомер попадет до 30–35 мм, что составляет минимум половины январской нормы небесной влаги. В результате стихии в столице сформируются настоящие февральские сугробы высотой до 36–38 см, а это в полтора раза больше нормы, на дорогах снежные заносы, переметы, порывы ветра будут достигать штормовых 10–15 м/с с ухудшением видимости до нескольких сотен метров», — резюмировал метеоролог.

Таким образом, в Москве в начале января яростного ветра и дубака до -30 градусов не прогнозируется.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале января

Первая декада января 2026 года в Санкт-Петербурге, согласно прогнозам ведущих метеорологических сервисов, ожидается по-настоящему зимней с чередой похолоданий, осадками и лишь кратковременными периодами относительного тепла.

Новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января встретит петербуржцев крепким морозом. Утро первого дня года начнется с температуры около -3 градусов, которая в течение дня будет постепенно опускаться, а ночью достигнет -7 градусов.

Пятница, 2 января, станет одним из самых холодных дней начала года. Столбик термометра не поднимется выше -4 градусов днем, а ночью опустится до -12 градусов. Ожидается, что во второй половине дня начнется снег, который продлится до вечера. Суббота, 3 января, не принесет существенного потепления. Снегопад продолжится, что может создать сложности на дорогах. В воскресенье, 4 января, температура останется на том же уровне, но осадки могут стать менее интенсивными.

Настоящее похолодание жители Северной столицы почувствуют во вторник, 6 января, в канун Рождества. Днем температура составит около -7 градусов, а ночью усилится до -13 градусов. Самый пик холода ожидается в среду, 7 января, на Рождество. Этот день обещает стать самым морозным за всю первую декаду. Днем -5 градусов, а ночью столбик термометра, по разным оценкам, может опуститься до -15 или даже -20 градусов. Осадков в этот день не предвидится, небо будет ясным.

Завершающие дни первой декады, 8, 9 и 10 января, принесут некоторое ослабление морозов. Днем прогнозируется -3 градуса, ночью -7 градусов.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 декабря: где сбои в РФ

Магнитные бури сегодня, 31 декабря: что завтра, проблемы с ЖКТ, стресс

Что будет с рублем? Курс сегодня, 31 декабря, что с долларом, евро и юанем

погода
новости
синоптики
прогнозы
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток едва не остался без глаза из-за фейерверка
Экс-посол Германии в США заявил, что у Европы больше нет союзников
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Димитрова
Раскрыты новые подробности о попавших в ДТП в Таиланде россиянах
В Самаре закрыли небо
Поляки избили украинца из-за его национальности
«Это летальный исход»: ветеринар указала на угрозу для питомцев в Новый год
В Совете Федерации назвали главное достояние страны
Отказ от «Голубого огонька», доход 900 млн, парики: как живет Кадышева
Орбан объяснил, почему 2026 год станет решающим для Европы
Саудовский принц назвал Дмитриева «правильным человеком»
Названо число военнослужащих для отправки на Украину от Евросоюза
Продюсера «Ласкового мая» объявили в международный розыск
Пьяная компания и трезвая девушка: как не стать жертвой ситуации
Долина, Юра Борисов, лабубу. 2025-й в мемах: ИИ научился шутить лучше нас
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Экс-замминистра обороны Иванов остался без свидания под Новый год
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения
Полуголые Деды Морозы устроили массовый забег и попали на видео
На «Каспии» произошло смертельное ДТП
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.