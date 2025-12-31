Яростный ветер и дубак до -30? Погода в Москве в начале января: чего ждать

В январе 2026 года температура воздуха в Москве ожидается на 1-2 градуса ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 января, ждать яростного ветра и дубак до -30 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, первая декада января будет в Москве достаточно морозной и снежной.

«Днем 1 января с ростом атмосферного давления из-за облаков уверенно выглянет солнце, осадки пойдут на убыль, на термометре около -10 градусов, что для светлого времени года уже на 4-5 градусов ниже климатической нормы. На пик мороз выйдет в ночь на 2 января, когда в регион заглянет малооблачный гребень антициклона, из-за чего воздух в мегаполисе остынет до -15 градусов, по области местами до -20 градусов, а вот с наступлением дня скажется приближение теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном: небо нахмурится, с 15:00 начнутся обложные снегопады, усилится ветер, завьюжат метели с ухудшением видимости до 1–4 км, сугробы в городе вырастут до 25 сантиметров, температура повысится до -11 градусов. В последующие дни (3 и 4 января) снег меньшей интенсивности продолжится, мороз смягчится до -6 градусов, после чего вновь станет постепенно усиливаться — и к Рождеству столбики термометров опустятся до -12 градусов», — рассказал он.

Тишковец добавил, что 8 января на Москву и всю Центральную Россию южный циклон обрушится сильными снегопадами.

«Это будет самый сложный в метеорологическом отношении день — выпадет до 15–20 мм осадков, более 1/3 месячной нормы, а в Центральной России местами (Калужская область) в осадкомер попадет до 30–35 мм, что составляет минимум половины январской нормы небесной влаги. В результате стихии в столице сформируются настоящие февральские сугробы высотой до 36–38 см, а это в полтора раза больше нормы, на дорогах снежные заносы, переметы, порывы ветра будут достигать штормовых 10–15 м/с с ухудшением видимости до нескольких сотен метров», — резюмировал метеоролог.

Таким образом, в Москве в начале января яростного ветра и дубака до -30 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале января

Первая декада января 2026 года в Санкт-Петербурге, согласно прогнозам ведущих метеорологических сервисов, ожидается по-настоящему зимней с чередой похолоданий, осадками и лишь кратковременными периодами относительного тепла.

Новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января встретит петербуржцев крепким морозом. Утро первого дня года начнется с температуры около -3 градусов, которая в течение дня будет постепенно опускаться, а ночью достигнет -7 градусов.

Пятница, 2 января, станет одним из самых холодных дней начала года. Столбик термометра не поднимется выше -4 градусов днем, а ночью опустится до -12 градусов. Ожидается, что во второй половине дня начнется снег, который продлится до вечера. Суббота, 3 января, не принесет существенного потепления. Снегопад продолжится, что может создать сложности на дорогах. В воскресенье, 4 января, температура останется на том же уровне, но осадки могут стать менее интенсивными.

Настоящее похолодание жители Северной столицы почувствуют во вторник, 6 января, в канун Рождества. Днем температура составит около -7 градусов, а ночью усилится до -13 градусов. Самый пик холода ожидается в среду, 7 января, на Рождество. Этот день обещает стать самым морозным за всю первую декаду. Днем -5 градусов, а ночью столбик термометра, по разным оценкам, может опуститься до -15 или даже -20 градусов. Осадков в этот день не предвидится, небо будет ясным.

Завершающие дни первой декады, 8, 9 и 10 января, принесут некоторое ослабление морозов. Днем прогнозируется -3 градуса, ночью -7 градусов.

