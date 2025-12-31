Магнитные бури сегодня, 31 декабря: что завтра, проблемы с ЖКТ, стресс

Сегодня, 31 декабря, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, рассказали ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 31 декабря и 1 января

По информации ученых ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 31 декабря, составляет 21%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 21%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 30%. Вероятность спокойной магнитосферы — 40%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние сутки состояние магнитосферы было спокойным», — пояснили эксперты.

По данным специалистов ИКИ РАН, в новогоднюю ночь прогнозируются северные сияния, которые можно будет наблюдать сразу в нескольких регионах страны.

«Самые большие шансы увидеть в ночном небе кроме фейерверков еще и космическое световое шоу (а всполохи полярных сияний запускаются именно воздействием на Землю со стороны космической погоды) будут в северных и северо-западных регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге. Наиболее благоприятными местами для наблюдения в европейской части России, как обычно, будут Мурманск и Архангельск. Вероятность заметных сияний для центральных регионов России, включая Москву, предварительно составляет около 20%», — говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Эксперты ИКИ РАН уточнили, что завтра, 1 января, на Земле ожидается магнитная буря уровня G1.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как пережить сильную магнитную бурю, что делать

Врач-эндокринолог Зухра Павлова советует в период геомагнитных возмущений принимать успокаивающие средства и пить травяные чаи.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует. Удивительное дело, есть ученые, которые считают, что магнитные бури не влияют на наше здоровье, никто не отрицает, что поля колебаний отражаются на работе тонких приборов. Между тем человек куда сложнее любой аппаратуры, поэтому мы волей-неволей реагируем на магнитные возмущения головной болью, скачками артериального давления, раздражительностью, серьезными хроническими заболеваниями и т. д.», — рассказала она.

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук профессор Юрий Серебрянский в разговоре с NEWS.ru рассказал, что в период магнитных бурь особенно скверно чувствуют себя люди с симптомами гипертонического криза.

«Недомогания могут быть связаны с изменением скорости ветра или артериального давления. Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к образованию гипертонического криза. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — пояснил врач.

