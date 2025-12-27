Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 17:30

Буранная метель и дубак до −20? Погода в Москве в конце декабря: чего ждать

В последние дни 2025 года в Москве ожидаются сильные снегопады, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 28 по 31 декабря, ждать ли бурных метелей и дубака до −20 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце декабря

По словам Евгения Тишковца, 28 декабря погоду в Москве будет определять циклон, который принесет большую порцию осадков.

«В воскресенье на Москву выйдет очередной циклон, который принесет более мощную порцию снегопадов. Столбики термометров опустятся вниз до −6 градусов. В понедельник снег продолжится, похолодание усилится до −7 градусов. В заключительные дни декабря москвичей ожидают умеренные морозы — от −5 до −10 градусов. Сугробы, высота которых сейчас составляет в столичном регионе от 8 до 20 см, продолжат постепенно расти. Достойный зимний финал и лучшая в мире русская зима уходящего года!» — отметил метеоролог.

Синоптик Александр Ильин в беседе с NEWS.ru заявил, что вечером 31 декабря столбики термометров в российской столице могут опуститься до −17 градусов.

«В канун Нового года и днем 1 января столбики термометров опустятся до −9–14 градусов, а в новогоднюю ночь — до −15–17 градусов. Осадки ожидаются слабые — небольшой снег или ледяные иглы», — рассказал он.

Таким образом, в Москве в конце декабря ожидаются бурные метели, но дубака до −20 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце декабря

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 декабря, температура воздуха в течение суток будет держаться в районе нуля градусов. Ожидаются осадки в виде снега с дождем.

Понедельник, 29 декабря, начнется с температуры около −5 градусов при малооблачной погоде, но уже к полудню ожидается потепление до −1 градуса. Основной чертой дня станут периодические снегопады, которые начнутся утром и, ослабевая и вновь усиливаясь, продлятся до позднего вечера. К полуночи столбик термометра вновь опустится до отметки −5 градусов.

Вторник, 30 декабря, принесет с собой усиление мороза. Температура в течение всего дня будет стабильно держаться на уровне −7 градусов, а снегопады продолжатся, временами переходя из слабых в умеренные. Ветер ожидается северный, с порывами до 5 м/с, что сделает холод более ощутимым.

Более сильное похолодание придет в Северную столицу в канун Нового года. Согласно прогнозам, утро встретит петербуржцев морозом около −10 градусов, а днем температура повысится до −7 градусов. Ключевым отличием от предыдущих дней станет прекращение активных осадков. Снег если и будет, то очень слабый и непродолжительный. Однако к вечеру и ночи мороз окрепнет до −11 градусов.

