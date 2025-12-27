Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 12:37

Что будет с рублем? Курс сегодня, 27 декабря, что с долларом, евро и юанем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В течение 2026 года российская валюта может немного подешеветь, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 27 декабря?

Курс доллара, евро и юаня 27 декабря

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 27 декабря, составляет 77,6923 рубля, курс евро — 91,2066 рубля, курс юаня — 11,0449 рубля.

Курс рубля в наступающем 2026 году, по мнению большинства финансовых аналитиков и официальных лиц, ожидает период постепенного ослабления после рекордного укрепления. Эксперты предполагают, что средний курс доллара за год составит около 90–92 рублей. При этом начало года может быть более благоприятным для российской валюты.

Что будет с рублем в 2026 году

По словам Михаила Зельцера, в последние дни рубль укрепился по отношению к доллару, но это является краткосрочной историей.

«Падение курсов иностранных валют вызвано завершением года — трейдеры-покупатели уже малоактивны, а вот продавцы-экспортеры вынуждены продавать валюту в пиковые дни декабрьского налогового периода. Отсюда и повышенная волатильность валютных пар. Но это краткосрочная история. А среднесрочно в любой момент может случиться разворот курсов зарубежных валют вверх, и пары в 2026 году видятся гораздо выше текущих. Ориентиры на будущий год: доллар по 85 рублей, евро — 100 рублей, юань — по 12 рублей», — сказал он «Газете.Ru».

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева считает, что сильного обвала рубля в начале следующего года ждать не стоит.

«Немаловажную роль в сильной позиции рубля играют сокращение внешнего долга России и закрытые зарубежные рынки капитала, что приводит к значительному снижению оттока валюты из страны. Поскольку валютный рынок стал узким, то, пока ставки в экономике остаются высокими и привлекательность рублевых активов балансирует со сдержанной кредитной и потребительской активностью, рубль будет сохранять умеренную устойчивость», — заявила аналитик.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сказал, что в 2026 году доллар может стоить от 72 до 80 рублей.

«При оптимистичном прогнозе — улучшении геополитической ситуации и снижении санкционного давления — можно будет ожидать, что доллар будет стоить 72–80 рублей. При базовом сценарии — умеренном ослаблении рубля при снижении ключевой ставки — возможно, постепенно доллар будет в коридоре около 85–90 рублей», — пояснил он NEWS.ru.

