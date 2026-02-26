Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 17:23

Москва заявила Баку о необходимости освобождения задержанных россиян

Захарова: РФ указывает Баку на необходимость освобождения задержанных россиян

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Москва продолжает поднимать перед Баку вопрос о скорейшем освобождении российских граждан, задержанных в Азербайджане летом прошлого года, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что Россия считает безусловно актуальным оздоровление информационного фона вокруг российско-азербайджанских отношений, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы обращаем внимание Азербайджана на необходимость скорейшего освобождения и возвращения домой российских граждан, которые были арестованы в период с 30 июня по 1 июля прошлого года в Баку, — сказала Захарова.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что освобождение российских граждан могло бы стать жестом доброй воли со стороны Азербайджана. По его словам, в настоящее время под арестом в Баку остаются 11 россиян, задержанных в период с 30 июня по 1 июля 2025 года.

Кроме того, представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков подчеркивал, что Баку и Москва прилагают все усилия для развития добрососедских отношений. По его словам, Россия является стратегическим партнером Азербайджана, обе стороны разделяют историю очень богатого взаимодействия как на уровне стран, так и на уровне народов.

Россия
Азербайджан
МИД РФ
Мария Захарова
