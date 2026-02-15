В МИД РФ попросили Баку о жесте доброй воли в отношении задержанных россиян Галузин: МИД РФ рассчитывает на жест доброй воли Баку по освобождению россиян

Освобождение российских граждан могло бы стать жестом доброй воли со стороны Азербайджана, сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его словам, в настоящее время под арестом в Баку остаются 11 россиян, задержанных в период с 30 июня по 1 июля 2025 года.

Соответствующее решение Баку в отношении наших граждан могло бы стать жестом доброй воли в духе добрососедства и способствовать дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества между нашими странами. Скорейшее освобождение россиян является нашим безусловным приоритетом, — заявил Галузин.

Он отметил, что посольство поддерживает связь как с самими задержанными, так и с их родственниками. Для подтверждения своих слов он упомянул консульский доступ в СИЗО, который предоставили 30 декабря 2025 года.

Летом прошлого года Сабаильский районный суд арестовал россиян на четыре месяца, а 28 октября Хатаинский районный суд продлил срок еще на три месяца. Задержанным вменяют оборот наркотиков и кибермошенничество.

Ранее стало известно, что Михаил Галузин и посол Азербайджана Рахман Мустафаев на встрече в Москве сверили график предстоящих политических контактов. Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и ряд региональных и международных тем. Кроме того, дипломаты подтвердили настрой на дальнейшее развитие связей в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии.