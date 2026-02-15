В МИД РФ попросили Баку о жесте доброй воли в отношении задержанных россиян

Освобождение российских граждан могло бы стать жестом доброй воли со стороны Азербайджана, сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его словам, в настоящее время под арестом в Баку остаются 11 россиян, задержанных в период с 30 июня по 1 июля 2025 года.
Соответствующее решение Баку в отношении наших граждан могло бы стать жестом доброй воли в духе добрососедства и способствовать дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества между нашими странами. Скорейшее освобождение россиян является нашим безусловным приоритетом, — заявил Галузин.
Он отметил, что посольство поддерживает связь как с самими задержанными, так и с их родственниками. Для подтверждения своих слов он упомянул консульский доступ в СИЗО, который предоставили 30 декабря 2025 года.
Летом прошлого года Сабаильский районный суд арестовал россиян на четыре месяца, а 28 октября Хатаинский районный суд продлил срок еще на три месяца. Задержанным вменяют оборот наркотиков и кибермошенничество.
Ранее стало известно, что Михаил Галузин и посол Азербайджана Рахман Мустафаев на встрече в Москве сверили график предстоящих политических контактов. Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и ряд региональных и международных тем. Кроме того, дипломаты подтвердили настрой на дальнейшее развитие связей в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии.