Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 15:38

В МИД РФ попросили Баку о жесте доброй воли в отношении задержанных россиян

Галузин: МИД РФ рассчитывает на жест доброй воли Баку по освобождению россиян

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Освобождение российских граждан могло бы стать жестом доброй воли со стороны Азербайджана, сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его словам, в настоящее время под арестом в Баку остаются 11 россиян, задержанных в период с 30 июня по 1 июля 2025 года.

Соответствующее решение Баку в отношении наших граждан могло бы стать жестом доброй воли в духе добрососедства и способствовать дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества между нашими странами. Скорейшее освобождение россиян является нашим безусловным приоритетом, — заявил Галузин.

Он отметил, что посольство поддерживает связь как с самими задержанными, так и с их родственниками. Для подтверждения своих слов он упомянул консульский доступ в СИЗО, который предоставили 30 декабря 2025 года.

Летом прошлого года Сабаильский районный суд арестовал россиян на четыре месяца, а 28 октября Хатаинский районный суд продлил срок еще на три месяца. Задержанным вменяют оборот наркотиков и кибермошенничество.

Ранее стало известно, что Михаил Галузин и посол Азербайджана Рахман Мустафаев на встрече в Москве сверили график предстоящих политических контактов. Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и ряд региональных и международных тем. Кроме того, дипломаты подтвердили настрой на дальнейшее развитие связей в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии.

Баку
задержания
Азербайджан
россияне
Михаил Галузин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Золотопромышленника из Магаданской области обвинили по нескольким статьям
Русский музей потребовал компенсацию от протаранившего Летний сад водителя
Дрон ВСУ едва не убил работника мобильного оператора
В Раде раскрыли подробности задержания экс-главы Минэнерго Украины
Богомаз сообщил о массированной атаке украинских дронов
США перехватили танкер с нефтью
В Госдуме поставили Зеленского на место после его хамских выходок
Минобороны показало кадры освобождения Цветкового в Запорожской области
Гибель основателя мебельной компании заинтересовала следователей
Сотни машин застряли в снежном плену на дороге из Териберки
Тепловоз загорелся на станции в российском регионе
Медики оценили состояние пострадавших на нефтескважине под Самарой
Премьер Латвии заинтересовалась в ядерном сдерживании Европы
Балканский циклон принесет в Москву аномальные снегопады
«Любят громкие заявления»: депутат о словах Навроцкого про ядерное оружие
Двое детей погибли во время катания с горки под Екатеринбургом
На Западе раскрыли, как ЕС мог бы поддержать «ядерный зонтик» Франции
Пытавшемуся сбежать экс-главе Минэнерго Украины предъявили обвинение
В МИД РФ попросили Баку о жесте доброй воли в отношении задержанных россиян
Стали известны детали ЧП на нефтескважине под Нефтегорском
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.