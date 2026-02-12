Россия и Азербайджан сверили график политических контактов

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Азербайджана Рахман Мустафаев на встрече в Москве сверили график предстоящих политических контактов, сообщили в министерстве. Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и ряд региональных и международных тем.

Сверены графики предстоящих политических контактов. Обсуждены некоторые региональные и международные темы, — говорится в сообщении.

Дипломаты подтвердили настрой на дальнейшее развитие связей в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии, подписанной между двумя странами 22 февраля 2022 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия развивает отношения с Арменией и Азербайджаном, охватывая торговлю, инвестиции и культуру. Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва стремится укреплять двусторонние контакты, учитывая интересы всех сторон.

До этого глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия ищет способы быстро возобновить работу Русского дома в Баку. Он напомнил, что межправительственное соглашение 1997 года остается в силе, и Москва стремится найти взаимоприемлемые решения с Азербайджаном.