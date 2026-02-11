Песков ответил насчет взаимодействия Баку и Еревана с США Песков: РФ развивает с Арменией и Азербайджаном свои взаимовыгодные отношения

Россия выстроила и развивает собственные взаимовыгодные отношения с Арменией и Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал контакты Баку и Еревана с Соединенными Штатами, передает ТАСС.

У нас есть и с Баку, и с Ереваном огромный комплекс двусторонних отношений, который распространяется на все возможные области. Это взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, взаимные инвестиции, отношения в области культуры <...> мы намерены развивать с нашими партнерами эти отношения так, чтобы они представляли собой выгодное дело не только для нас, но и для них, — сказал Песков.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс во время визита в Ереван заявил, что США рассматривают возможность инвестирования до $9 млрд (693 млрд рублей) в развитие ядерной энергетики Армении. Речь идет о проектах в сфере гражданской атомной энергетики с участием американских и армянских компаний.

Прежде премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна приобрела у США военные беспилотные летательные аппараты V-BAT для укрепления своих оборонительных возможностей. Он назвал это существенным прогрессом в двустороннем военном сотрудничестве, которое активно развивается последние три года.