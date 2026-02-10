США предложили Армении проекты в сфере гражданского атома Вэнс: США могут выделить $9 млрд на экспорт ядерных технологий в Армению

США рассматривают возможность инвестирования до $9 млрд (693 млрд рублей) в развитие ядерной энергетики Армении, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс во время визита в Ереван. Речь идет о проектах в сфере гражданской атомной энергетики с участием американских и армянских компаний, сообщает агентство «Арменпресс».

Джей Ди Вэнс сообщил, что завершившиеся двусторонние переговоры по гражданской атомной энергетике создали основу для реализации крупных совместных проектов. Американские и армянские компании получили возможность заключать соглашения в области ядерных технологий.

По оценке американской стороны, первоначальный объем экспорта из США в Армению в рамках таких проектов может составить около $5 млрд (385 млрд рублей). Дополнительный объем долгосрочной поддержки, связанной с контрактами на поставки топлива и техническое обслуживание, оценивается еще в $4 млрд (308 млрд рублей).

Вэнс уточнил, что обсуждение касается поставок в Армению американских малых модульных реакторов. Он отметил, что сотрудничество в сфере ядерной энергетики отвечает интересам обеих стран и предусматривает создание значительного числа рабочих мест в Соединенных Штатах.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна приобрела у США военные беспилотные летательные аппараты V-BAT для укрепления своих оборонительных возможностей. Он назвал это существенным прогрессом в двустороннем военном сотрудничестве, которое активно развивается последние три года.