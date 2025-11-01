«Не мудро»: Вулин пристыдил Трампа после слов о ядерных испытаниях Вулин объяснил Трампу, что пугать Россию ядерным оружием не особенно мудро

Заявление американского президента Дональда Трампа о «немедленном» начале ядерных испытаний является опасным для цивилизации, так как Россия может ответить на угрозы США, заявил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин. По его словам, которые приводит РИА Новости, хозяин Белого дома хотел показать, что «Америка все еще суперсила», однако не стоило ради этого проводить учения, так как никто в мире не сомневается в способностях Вашингтона.

Пугать Россию ядерным оружием не особенно мудро, потому что получить российский ответ с российским ядерным потенциалом — это бы, вероятно, стало концом цивилизации, — отметил Вулин.

Ранее британские аналитики сообщили, что заявление американского президента Дональда Трампа о «немедленном» начале ядерных испытаний могут быть поиском рычага давления на Пекин и Москву. По их данным, хозяин Белого дома «мало что сделал», чтобы развеять неопределенность касательно намерений администрации или обоснованности этого шага.

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Трамп ставит превыше всего США, а вовсе не Украину. По его словам, хозяин Белого дома не хочет обострять отношения с Москвой и понимает бесполезность санкционной политики.