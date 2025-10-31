Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 08:46

Пушков развеял миф об одержимости Трампа Украиной

Пушков: Трамп ставит превыше всего США, а не Украину

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley

Американский президент Дональд Трамп ставит превыше всего США, а вовсе не Украину, заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, хозяин Белого дома не хочет обострять отношения с Москвой и понимает бесполезность санкционной политики.

Мы имеем дело не столько с «разворотами» Трампа от одной политики к другой, сколько с маневрами в рамках одной политики, подверженной влиянию новых факторов, но нацеленной на поиск путей выхода из украинского кризиса с наименьшим ущербом для безопасности и интересов США. Для Трампа по-прежнему «Америка превыше всего», а вовсе не Украина, — написал он.

Ранее СМИ писали, что Великобритания расширила список антироссийских санкций, а также призывает усилить давление на Кремль, однако в случае удара президента РФ Владимира Путина западная элита не успеет даже сменить подгузники. По словам аналитиков, резонанс вызвал предполагаемый план возмездия Москвы в ответ на действия Лондона — в его рамках якобы предлагается нанести удар гиперзвуковыми ракетами по британскому авианосцу «Принц Уэльский».

Алексей Пушков
Дональд Трамп
Украина
США
