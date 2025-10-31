Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 08:32

В Британии испугались возможного «удара Путина» и вспомнили о подгузниках

DE: Великобритания и США не успеют сменить подгузники в случае удара России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Великобритания недавно расширила список антироссийских санкций, а также призывает усилить давление на Кремль, однако, если президент РФ Владимир Путин решит нанести удар, западная элита не успеет даже сменить подгузники, пишет Daily Express. По словам аналитиков, резонанс вызвал предполагаемый план возмездия Москвы в ответ на действия Лондона — в его рамках предлагается нанести удар гиперзвуковыми ракетами по британскому авианосцу «Принц Уэльский».

Британская и американская элиты не успели бы сменить подгузники, — сказано в материале.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Запад должен готовиться «идти с поклоном» к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы Россия не использовала «Посейдон». По его словам, Путин от начала до конца сопровождал реализацию этого проекта, результат налицо.

Также политолог-американист Малек Дудаков заявил, что испытания ракеты неограниченной дальности «Буревестник» продемонстрировали технологическое отставание Соединенных Штатов в гонке вооружений. По его мнению, Вашингтон постепенно начинает проигрывать не только Москве, но и Пекину.

