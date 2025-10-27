Раскрыто, почему испытания «Буревестника» поставили на уши Белый дом

Испытания новой российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» продемонстрировали технологическое отставание Соединенных Штатов в гонке вооружений, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Вашингтон постепенно начинает проигрывать не только Москве, но и Пекину.

Президент США Дональд Трамп недоволен испытаниями нашего стратегического потенциала, стратегических ракет, которые могут нести ядерное оружие. Речь идет о «Буревестнике». Соединенные Штаты отлично понимают, что они в нынешней гонке вооружений очень сильно проигрывают. Причем уже начинают отставать не только от России, но и от Китая, — пояснил Дудаков.

Он добавил, что данная ситуация создает для американской администрации крайне сложный внешнеполитический выбор. По его словам, в таких условиях продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений становится для Вашингтона более насущной необходимостью, чем для Москвы.

Ситуация для США в настоящий момент крайне сложная. Конечно, в их интересах продлевать соглашение ДСНВ. Испытаниями «Буревестника» мы посылаем сигналы Соединенным Штатам, что если они рискнут поставлять «Томагавки» и другое оружие Украине, то со стороны РФ будет очень жесткий ответ. Я думаю, что также прослеживается сигнал о том, что США было бы логично пойти с нами на продление ДСНВ, потому что им это гораздо нужнее, — резюмировал Дудаков.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российская крылатая ракета «Буревестник» обладает неограниченной дальностью полета и способна находиться в воздухе несколько месяцев благодаря своей уникальной силовой установке. Он отметил, что главной технической особенностью является компактный ядерный двигатель, не имеющий аналогов в мире.