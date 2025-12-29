Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 08:32

Российские военные ликвидировали штурмовую группу ВСУ под Лиманом

РИА Новости: ВСУ потеряли штурмовую группу в боях на Харьковском направлении

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Бойцы 120-й отдельной бригады теробороны Украины предприняли попытку вернуть утраченные позиции в районе Лимана и потеряли целую штурмовую группу, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. Половина личного состава группы уничтожена, остальные получили ранения.

В результате неудачной атаки потерял 50% штурмовой группы убитыми и 50% ранеными, — рассказал собеседник агентства.

Параллельно российские военные сорвали еще одну попытку контратаки ВСУ в районе Андреевки Сумской области. В данный регион командование Киева перебросило 187-й батальон 123-й отдельной бригады теробороны. Силовики отмечают, что в указанном батальоне фиксируются случаи массового дезертирства военнослужащих на фоне неудач на линии фронта.

Ранее стало известно, что украинские военные используют школьные автобусы для скрытной переброски личного состава, о чем сообщил военнопленный Сергей Шевченко. По его словам, на таком транспорте мобилизованных доставляли в учебные центры, включая объект в Коблево. Также пленный отметил, что охранял базы, где вместо боевой техники для нужд армии массово хранились желтые автобусы с соответствующими маркировками.

