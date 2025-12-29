Автор хита «Матушка-земля» рассказала о странном поведении Юрия Лозы

Исполнительница хита «Матушка‑земля» Татьяна Куртукова рассказала, что певец Юрий Лоза назвал ее никому не известной артисткой после того, как она отказалась купить его песню «Сосеночки». В шоу «Кстати» она заявила, что расценивает случившееся как газлайтинг и попытку обесценить ее творческие заслуги.

На следующий день, вы представляете, мой менеджмент мне говорит: «Татьяна, будете давать комментарий? Лоза по поводу вас говорит: „Я ее знать не знаю, песню „Матушка‑земля“ не знаю, и никто ее в стране тоже не знает». То есть то же самое, что и «земля — плоская», — рассказала Татьяна.

Ранее Лоза заявлял, что программа «Давай поженимся!» на Первом канале оказалась «пошлой чепухой» и полным разочарованием. По словам музыканта, создатели шоу нарушили договоренность и сделали акцент на его песне «Плот», хотя он хотел исполнить другую композицию.

До этого Лоза прокомментировал информацию о своей гонорарной ставке в 1,5–2 млн рублей. По словам музыканта, стоимость выступления не фиксирована и зависит от возможностей заказчика и формата мероприятия. При этом Лоза уточнил, что для него важнее отклик аудитории, чем место проведения концерта.