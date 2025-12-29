Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 08:04

Автор хита «Матушка-земля» рассказала о странном поведении Юрия Лозы

Куртукова заявила, что Лоза назвал ее непопулярной после отказа купить песню

Исполнительница хита «Матушка‑земля» Татьяна Куртукова рассказала, что певец Юрий Лоза назвал ее никому не известной артисткой после того, как она отказалась купить его песню «Сосеночки». В шоу «Кстати» она заявила, что расценивает случившееся как газлайтинг и попытку обесценить ее творческие заслуги.

На следующий день, вы представляете, мой менеджмент мне говорит: «Татьяна, будете давать комментарий? Лоза по поводу вас говорит: „Я ее знать не знаю, песню „Матушка‑земля“ не знаю, и никто ее в стране тоже не знает». То есть то же самое, что и «земля — плоская», — рассказала Татьяна.

Ранее Лоза заявлял, что программа «Давай поженимся!» на Первом канале оказалась «пошлой чепухой» и полным разочарованием. По словам музыканта, создатели шоу нарушили договоренность и сделали акцент на его песне «Плот», хотя он хотел исполнить другую композицию.

До этого Лоза прокомментировал информацию о своей гонорарной ставке в 1,5–2 млн рублей. По словам музыканта, стоимость выступления не фиксирована и зависит от возможностей заказчика и формата мероприятия. При этом Лоза уточнил, что для него важнее отклик аудитории, чем место проведения концерта.

