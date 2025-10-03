Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 16:08

Лоза признался, сколько на самом деле зарабатывает с каждого выступления

Лоза признался, что у него нет установленной ставки за выступление

Юрий Лоза Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец и композитор Юрий Лоза в беседе со «Страстями» заявил, что на самом деле у него нет установленной ставки за выступление. До этого продюсер Сергей Дворцов сообщил, что музыкант зарабатывает на частных мероприятиях от 1,5 до 2 млн рублей в среднем.

Все зависит от конкретных условий и возможностей заказчика. В бард-кафе, где люди берут одно пиво на весь вечер, ни о каких миллионах разговор не идет. Но если работа на мероприятии, которое устраивают обеспеченные люди на краю географии, то она и оплачиваться должна соответствующе, — отметил Лоза.

Певец также отметил, что ему не так важно, где именно выступать — на корпоративах или бард-фестивалях. Главное, чтобы был абсолютный отклик слушателей, признался артист.

Ранее Лоза заявил, что российским школьникам на уроках музыки следует изучать не советских исполнителей, а самих авторов композиций. По его мнению, такой подход позволит популяризировать именно создателей музыкального контента, а не тех, кто его просто исполняет.

гонорары
знаменитости
певцы
выступления
