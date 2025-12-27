Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 06:35

Умерла последняя из пяти сестер Дион

NYT: последняя из пятерняшек Дион умерла на 92-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Канаде на 92-м году жизни от последствий деменции скончалась Аннет Дион, последняя из всемирно известных сестер-пятерняшек, пишет газета New York Times. Ее смерть стала финальной главой в почти столетней истории семьи, за которой с 1930-х годов следили миллионы.

Аннет Дион скончалась. Ей был 91 год, — говорится в публикации.

Сестры Дион (Эмили, Ивон, Мари, Аннет и Сессиль), родившиеся в 1934 году в Онтарио, стали первыми в мире пятирожденными близнецами, выжившими в младенчестве. При общем весе 13 фунтов 6 унций (6,4 кг) они родились в фермерском доме, освещаемом керосином, без какой-либо водопроводной системы, росли на воде и кукурузном сиропе, пока не получили донорское грудное молоко.

Они жили в крайней бедности, но позже обрели невероятную славу: встречались с королями и кинозвездами, а их лица рекламировали бренды. Однако судьбы сестер сложились трагично — Аннет пережила всех. В 1990-е женщины судились с властями провинции за «украденное детство» и получили миллионную компенсацию.

В 1998 году было достигнуто соглашение, эквивалентное $2,8 млн (что составляет около $5,6 млн по нынешнему курсу). Один из сыновей Сесиль сбежал с ее долей, помогая матери переехать из квартиры в более комфортабельный дом престарелых, и, как говорят, исчез.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш родился младенец с двумя лицами, четырьмя ногами и четырьмя руками. Ребенок прожил всего пять часов и умер, он не мог питаться материнским молоком.

