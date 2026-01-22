Девушка завела отношения с двумя братьями-близнецами сразу В Таиланде девушка начала встречаться с двумя братьями-близнецами

Девушка из Таиланда Накхон Пханома рассказала, что состоит в счастливых отношениях с двумя братьями-близнецами, сообщает The Thaiger. По информации издания, 24-летняя жительница королевства встречается с двумя юношами — Синг и Суэа — одновременно на протяжении шести месяцев.

Сначала трио жило в общежитии рядом с работой девушки, известной под прозвищем Фах. Обе семьи знают об этих отношениях и не препятствуют им. Братья передают жительнице Таиланда свой заработок для управления финансами. Спят они втроем в одной постели, добавили в издании.

