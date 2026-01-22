Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Девушка завела отношения с двумя братьями-близнецами сразу

В Таиланде девушка начала встречаться с двумя братьями-близнецами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Девушка из Таиланда Накхон Пханома рассказала, что состоит в счастливых отношениях с двумя братьями-близнецами, сообщает The Thaiger. По информации издания, 24-летняя жительница королевства встречается с двумя юношами — Синг и Суэа — одновременно на протяжении шести месяцев.

Сначала трио жило в общежитии рядом с работой девушки, известной под прозвищем Фах. Обе семьи знают об этих отношениях и не препятствуют им. Братья передают жительнице Таиланда свой заработок для управления финансами. Спят они втроем в одной постели, добавили в издании.

Ранее в Китае состоялась необычная свадьба: два брата-близнеца женились на сестрах-близняшках, при этом у обеих сторон оказались дяди, которые также являются близнецами. Фотография, на которой запечатлены сразу четыре пары близнецов, быстро разлетелась по Сети и набрала более 10 млн просмотров.

До этого в Канаде на 92-м году жизни от последствий деменции скончалась Аннет Дион, последняя из всемирно известных сестер-пятерняшек. Ее смерть стала финальной главой в почти столетней истории семьи, за которой с 1930-х годов следили миллионы человек по всему миру.

