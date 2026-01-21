«Не видел ничего подобного»: в Китае сыграли свадьбу две пары близнецов В Китае братья-близнецы взяли в жены сестер-близняшек

Необычная свадьба состоялась в Китае: два брата-близнеца женились на сестрах-близняшках, при этом у обеих сторон оказались дяди, которые также являются близнецами, сообщает South China Morning Post. Фотография, на которой запечатлены сразу четыре пары близнецов, быстро разлетелась по Сети и набрала более 10 млн просмотров.

Мне больше 60 лет, и за всю жизнь я не видел ничего подобного. Желаю этим семьям еще большего счастья, — отметил один из гостей на торжественной церемонии.

Все четверо молодоженов родом из города Фуян, провинция Аньхой. В 2022 году сестры по фамилии Шань познакомились с братьями Сун через сваху. Старшая сестра рассказала, что родственники часто путают их между собой. При этом сами пары редко ошибаются, поскольку годы общения сделали их хорошо знакомыми с внешностью и характерами друг друга.

Ранее в Канаде на 92-м году жизни от последствий деменции скончалась Аннет Дион, последняя из всемирно известных сестер-пятерняшек. Ее смерть стала финальной главой в почти столетней истории семьи, за которой с 1930-х годов следили миллионы человек по всему миру.