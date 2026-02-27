Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 10:31

Россияне начали массово отказываться от пышных свадеб

Baza: россияне начали отказываться от пышных свадеб из-за роста цен

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России влюбленные пары все чаще начали отказываться от пышных свадеб в пользу скромного ужина, передает Telegram-канал Baza. Причиной стало существенное увеличение стоимости проведения торжеств.

По информации от свадебных координаторов и ведущих, средняя стоимость питания на одного гостя возросла с 5–7 до 8–10 тыс. рублей. Значительно увеличилась цена на многие ключевые элементы торжества, в том числе на декор, который за последние четыре года подорожал более чем в шесть с половиной раз.

В целях экономии молодожены выбирают небольшие площадки и самостоятельно организуют многие аспекты свадьбы, такие как рассадка гостей и создание декораций. В связи с увеличением цен, организаторы также подняли стоимость своих услуг. Комиссия может составлять до 15%.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ввести социальный налоговый вычет для молодоженов. Инициатива предусматривает возможность возврата части средств, потраченных на организацию свадьбы. По мнению Иванова, это станет существенной помощью для студенческих пар и молодых специалистов, а также будет способствовать укреплению института семьи в России.

