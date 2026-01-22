Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 08:30

В России предложили ввести налоговый вычет на свадьбу

Депутат Иванов предложил ввести социальный налоговый вычет для молодоженов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ввести социальный налоговый вычет для молодоженов. В беседе с NEWS.ru он заявил, что такая мера позволит каждой семье вернуть до 300 тыс. рублей и станет существенной помощью для студенческих пар и молодых специалистов.

Сегодня многие молодые люди, желающие начать совместную жизнь с доброго и красивого праздника, сталкиваются с серьезными денежными затруднениями. Свадьба — очень затратное дело. Государство обязано протянуть руку помощи в этот важный момент. Инициатива, позволяющая каждому из супругов вернуть до 150 тыс. рублей за услуги по организации торжества, — это своевременный и правильный шаг. Возврат части средств, потраченных на фотографа или, например, аренду зала, станет ощутимым подспорьем, особенно для студенческих пар и молодых специалистов, — пояснил Иванов.

Он отметил, что предлагаемый социальный налоговый вычет направлен не только на экономическую разгрузку, но и на укрепление института семьи в России. По его мнению, инициатива имеет ярко выраженный нравственный посыл, подчеркивая ценность официального брака для общества.

Официальное бракосочетание — это акт огромной личной и общественной ответственности. Облегчая финансовое бремя в самом начале совместного пути, мы не только помогаем молодым, но и утверждаем в сознании безусловную ценность законного брака как единственной истинной основы для рождения и воспитания детей. Уверен, что такая мера будет способствовать и увеличению числа крепких семей, а значит, и росту рождаемости, что является для России вопросом первостепенной важности, — подытожил Иванов.

Ранее девелопер Иван Богатов заявил, что молодым семьям нужно выдавать квартиры по аналогии с СССР. По его мнению, это усилит рождаемость в стране. Он объяснил, что перспектива жизни в маленькой студии с огромным кредитом отбивает у людей желание рожать детей.

свадьбы
Россия
россияне
депутаты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве схватили агента иностранного государства
«Металлические» аферисты обворовали комбинат на 25 млн рублей
В Кузбассе наказали бабушку, которая посадила девятилетнего внука за руль
Российский самолет с 335 пассажирами выкатился за пределы ВПП
Дания не вошла в список приглашенных в совет Трампа по Газе
Малкин помог «Питтсбургу» разгромить «Калгари»
Готовим свиные ребрышки в «умном» маринаде: просто, вкусно, быстро
Юрист раскрыл, что грозит владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске
«Вызывает страх»: в ЕС забили тревогу из-за заявлений Трампа о Гренландии
Драники больше не делаю. Жарю картофельные чашечки с яйцом и ветчиной — три ингредиента для быстрого завтрака
Трамп решил платить жителям Гренландии за согласие присоединиться к США
Российские силовики рассказали, кого ВСУ отправляют на харьковские рубежи
В России создали специальные патроны для борьбы с дронами
Гладков показал последствия ЧП в Белгороде
Экс-руководитель Казанского вокзала получил 1,3 млн рублей за «крышу»
Семь одежек против мороза: как не замерзнуть даже в -30
Снегопады вернутся в Москву после сухих и морозных выходных
Стало известно, когда владельцу ТЦ в Новосибирске изберут меру пресечения
Врачам не удалось спасти пострадавшего в ТРЦ мужчину
Россиянам разрешат подписывать трудовые договоры прямо в МАХ
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Натрите картофель с сыром и чесноком: печеные котлетки в духовке — хрустящие и ароматные, идеально с утренним кофе
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком: печеные котлетки в духовке — хрустящие и ароматные, идеально с утренним кофе

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.