В России предложили ввести налоговый вычет на свадьбу

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил ввести социальный налоговый вычет для молодоженов. В беседе с NEWS.ru он заявил, что такая мера позволит каждой семье вернуть до 300 тыс. рублей и станет существенной помощью для студенческих пар и молодых специалистов.

Сегодня многие молодые люди, желающие начать совместную жизнь с доброго и красивого праздника, сталкиваются с серьезными денежными затруднениями. Свадьба — очень затратное дело. Государство обязано протянуть руку помощи в этот важный момент. Инициатива, позволяющая каждому из супругов вернуть до 150 тыс. рублей за услуги по организации торжества, — это своевременный и правильный шаг. Возврат части средств, потраченных на фотографа или, например, аренду зала, станет ощутимым подспорьем, особенно для студенческих пар и молодых специалистов, — пояснил Иванов.

Он отметил, что предлагаемый социальный налоговый вычет направлен не только на экономическую разгрузку, но и на укрепление института семьи в России. По его мнению, инициатива имеет ярко выраженный нравственный посыл, подчеркивая ценность официального брака для общества.

Официальное бракосочетание — это акт огромной личной и общественной ответственности. Облегчая финансовое бремя в самом начале совместного пути, мы не только помогаем молодым, но и утверждаем в сознании безусловную ценность законного брака как единственной истинной основы для рождения и воспитания детей. Уверен, что такая мера будет способствовать и увеличению числа крепких семей, а значит, и росту рождаемости, что является для России вопросом первостепенной важности, — подытожил Иванов.

