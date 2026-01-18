В России призвали выдавать молодым семьям квартиры, как в СССР

Молодым семьям нужно выдавать квартиры по аналогии с СССР, заявил девелопер Иван Богатов. По его мнению, которое приводит «Газета.Ru», это усилит рождаемость в стране. Богатов объяснил, что перспектива жизни в маленькой студии с огромным кредитом отбивает у людей желание рожать детей.

При этом покупка базового варианта для семьи с ребенком, например двухкомнатной квартиры площадью около 50 квадратных метров, для многих молодых людей остается почти недостижимой, — объяснил он.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что россиянам следует предоставить возможность поэтапно выкупать квадратные метры, чтобы обзавестись жильем. Такой подход, по его мнению, позволил бы семьям постепенно обеспечивать детей недвижимостью к моменту их совершеннолетия.

Также стало известно, что россияне чаще всего давали новорожденным имена София и Михаил в 2025 году. В частности, 20 864 девочки и 24 671 мальчик получили такие имена.