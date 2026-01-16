Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 08:45

Названы самые популярные имена младенцев в 2025 году

В России София и Михаил стали самыми популярными именами младенцев в 2025 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россияне чаще всего давали новорожденным имена София и Михаил в 2025 году, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий анализ данных, размещенных на информационно-аналитическом портале «Реестр ЗАГС». В материале сказано, что 20 864 девочки и 24 671 мальчиков получили такие имена.

Также младенцев предпочитали называть Ева (18 235), Анна (17 373), Мария (15 153) и Варвара (15 123). Мальчиков называли Александр (21 861), Артем (19 163), Матвей (16 420) и Тимофей (14 924). В январе 2026 года тройка самых популярных мужских и женских имен осталась неизменной.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая призвала к усилению стандартизации детских игрушек. По ее мнению, для их производства нужно ввести новый ГОСТ.

До этого стало известно, что в Донецкой Народной Республике с начала 2026 года родились 219 детей. По даннным пресс-службы регионального правительства, из них 114 девочек и 105 мальчиков. Вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина напомнила, что в России действует национальный проект «Семья». Одно из ключевых направлений проекта — повышение рождаемости и поддержка родителей, подчеркнула она.

имена
россияне
младенцы
пополнение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший премьер-министр Украины сделал неприятное для Тимошенко заявление
Во Франции заявили о скором признании истинных целей СВО
Мигрантов принудят проходить медосмотр
Дмитриев иронично высказался о сотрудничестве Канады с Китаем
Названы даты Масленицы и Пасхи в 2026 году
Подруга неудачно сняла Кудрявцеву в бикини
Свердловчанка забрала свою долю от «Новогоднего миллиарда»
Названы самые популярные имена младенцев в 2025 году
ВСУ отправили «Вампиров» на передовую в Харьковской области
Бойцы «Горыныча» предали огню украинских диверсантов в зоне СВО
Проверенный рецепт блинов на молоке: тоньше не бывает
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале
Для тех, кто не отгулял! Вкус праздника: нежная рыба под овощным маринадом
Появились подробности ночной стрельбы в центре Москвы
Стало известно о заметном росте безработицы в США при Трампе
Элитные полки ВСУ понесли тяжелые потери в Запорожской области
В Новосибирске будут судить преступную группу за аферу с квартирами мертвых
Союзник США неожиданно нарастил экспорт машин в Россию
Настоящая шурпа из говядины за 1 час: раскрываем секрет поваров из Азии
Капитуляция Украины и удары «Молнии-2» по ВСУ: новости СВО к утру 16 января
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.