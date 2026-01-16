Названы самые популярные имена младенцев в 2025 году В России София и Михаил стали самыми популярными именами младенцев в 2025 году

Россияне чаще всего давали новорожденным имена София и Михаил в 2025 году, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий анализ данных, размещенных на информационно-аналитическом портале «Реестр ЗАГС». В материале сказано, что 20 864 девочки и 24 671 мальчиков получили такие имена.

Также младенцев предпочитали называть Ева (18 235), Анна (17 373), Мария (15 153) и Варвара (15 123). Мальчиков называли Александр (21 861), Артем (19 163), Матвей (16 420) и Тимофей (14 924). В январе 2026 года тройка самых популярных мужских и женских имен осталась неизменной.

