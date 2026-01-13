Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 12:45

В России планируют ввести ГОСТ на детские игрушки

Депутат Буцкая: детские товары необходимо дополнительно стандартизировать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Детским игрушкам требуется дополнительная стандартизация, рассказала НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она отметила, что для производства таких товаров необходимо ввести дополнительный ГОСТ.

Игрушки, например, с точки зрения безопасности — это одно, а другое дело — это психолого-педагогическая экспертиза, тоже сейчас ГОСТ разрабатываем. Эта тема правильная, мы занимаемся этим по каждой категории. Невозможно играть в игрушки, которые влияют отрицательно на психику, — заявила Буцкая.

По словам депутата, ГОСТ установлен на многие товары. Она отметила, что в дальнейшем новые стандарты затронут производство другой детской продукции.

Ранее руководитель Росстандарта Антон Шалаев рассказал, что первые ГОСТы на роботов-доставщиков, или роверов, могут быть утверждены в России уже в 2026 году. По словам собеседника, уже началась работа по разработке системы нормативных документов.

