17 марта 2026 в 14:43

В Госдуме анонсировали скорое лицензирование оборота вейпов

Депутат Толмачев: вопрос лицензирования вейпов решат в ближайшие месяцы

Здание Государственной думы РФ в Москве Здание Государственной думы РФ в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Законодательное урегулирование вопроса лицензирования оборота вейпов ожидается в ближайшие месяцы, заявил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в беседе с «Парламентской газетой». По его словам, значительная часть никотинсодержащей продукции на российском рынке является контрафактной.

Депутат пояснил, что реальное содержание никотина в таких изделиях может в разы превышать заявленные производителем показатели, а точный состав жидкости зачастую неизвестен даже продавцам. Парламентарий подчеркнул, что ключевым инструментом наведения порядка в этой сфере должно стать именно лицензирование.

Пока оборот никотинсодержащей продукции не будет лицензирован, на полках будет появляться все что угодно. Ожидаем, что на законодательном уровне вопрос с лицензированием оборота будет урегулирован в ближайшие месяцы, — сказал Толмачев.

Кроме того, ведется работа по очистке рынка от контрафакта и унификации требований к оформлению вейпов. Как уточнил депутат, упаковки планируется привести к стандартам, действующим для обычных сигарет — с обязательными предупреждениями о вреде для здоровья.

Ранее в Госдуме сообщали, что с марта в России вступили в силу три закона об охране здоровья, в том числе детей и подростков. В стране ужесточат регулирование рекламы энергетиков, внесудебную блокировку сайтов с продажей табака, а также усилят ответственность за пропаганду наркотиков.

Россия
вейпы
торговля
Александр Толмачев
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

