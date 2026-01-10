Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 17:05

Глава Росстандарта анонсировал появление ГОСТов для роботов-доставщиков

Глава Росстандарта Шалаев: ГОСТы для роботов-доставщиков появятся в 2026 году

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Первые ГОСТы на роботов-доставщиков, или роверов, могут быть утверждены в России уже в 2026 году, сообщил в беседе с РИА Новости руководитель Росстандарта Антон Шалаев. По словам собеседника, уже началась работа по разработке системы нормативных документов.

Эта работа уже начата, и в 2026 году у нас должны появиться требования пока не по интегрированию роверов в уличное движение, а именно по классификации и общим требованиям безопасности, — рассказал Шалаев.

Ранее карьерный эксперт Ильгиз Валинуров сообщил, что уже сейчас искусственный интеллект отлично справляется с обработкой документов, вводом данных, написанием отчетов и планированием встреч. По его словам, задачи, которые раньше несколько человек часами выполняли вручную, нейросеть делает быстрее и с меньшим количеством ошибок. По этой причине может снизиться количество делопроизводителей, секретарей, бухгалтеров, ассистентов.

До этого в Китае вместе с живыми танцорами на сцене выступили гуманоидные роботы Unitree G1, которые поразили зрителей сложной синхронной хореографией. Даже глава Tesla Илон Маск назвал впечатляющим завирусившийся ролик.

ГОСТы
роботы
доставки
документы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт топ-3 самых дорогих квартир в России
Стало известно место съемок четвертого сезона «Белого лотоса»
Ургант прервал молчание шутками над Дибровым и Долиной
Стала известна реакция лидеров ЕС на угрозы Трампа в адрес Гренландии
Франции предрекли бюджетное и межпоколенческое удушье
В Совете Европы призвали привлечь Россию к ответственности за «Орешник»
Сотрудник магазина получил удар ножом за отсутствие на рабочем месте
Раскрыт новый маркер риска инфаркта и инсульта
Священник объяснил значение снов, когда покойные зовут «к себе»
Какой антиквариат нельзя вывозить за границу: правила, получение разрешения
Украденный у Николаса Кайджа комикс с Суперменом ушел с молотка
На Западе потребовали от Трампа принять предложение Путина
Маршрут Золотое кольцо России расширится новыми городами
«Был передоз»: Лолита вышла на связь с подписчиками после Нового года
Глава Росстандарта анонсировал появление ГОСТов для роботов-доставщиков
Скончался восхитивший Лайму Вайкуле участник шоу «Голос. 60+»
Журналист обвинил Европу в лицемерии в вопросе Гренландии
Раскрыты последствия российских ударов возмездия по портам Одессы
Сын Бекхэмов перестал общаться с родителями после видео с жареной курицей
Новый глава офиса Зеленского раскритиковал работу военкоматов
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.