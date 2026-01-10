Глава Росстандарта анонсировал появление ГОСТов для роботов-доставщиков Глава Росстандарта Шалаев: ГОСТы для роботов-доставщиков появятся в 2026 году

Первые ГОСТы на роботов-доставщиков, или роверов, могут быть утверждены в России уже в 2026 году, сообщил в беседе с РИА Новости руководитель Росстандарта Антон Шалаев. По словам собеседника, уже началась работа по разработке системы нормативных документов.

Эта работа уже начата, и в 2026 году у нас должны появиться требования пока не по интегрированию роверов в уличное движение, а именно по классификации и общим требованиям безопасности, — рассказал Шалаев.

