«До уничтожения континента»: в ЕС пришли в ужас от слов Каллас о России Профессор Малинен: стремление Каллас усилить давление на Россию выглядит опасным

Стремление главы евродипломатии Кая Каллас развязать губительную для Европы войну против России выглядит опасным, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X. По его словам, речь идет о призывах высокопоставленной чиновницы усилить санкционное давление на Москву.

Теперь вы понимаете, насколько опасны эти люди? Им наплевать на нас, европейцев, и на безопасность нашего континента. Кая Каллас, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и их приспешники получают от мировой элиты приказы вести войну против России, вплоть до уничтожения нашего континента, — отметил он.

Ранее Каллас заявила, что у ЕС «нет аппетита» заключать сделки с Россией по энергоресурсам. По ее словам, Брюссель уже якобы не может вернуться к «работе в обычном режиме» с Москвой.

До этого французский политик Флориан Филиппо заявил, что Париж должен немедленно отказаться от антироссийских санкций на фоне ситуации вокруг Ирана, во избежание энергокризиса. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также отметил, что ЕС должен вслед за США смягчить санкции на энергоресурсы России.