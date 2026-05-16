Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось Собянин: ПВО уничтожила еще два летевших на Москву беспилотника

Силы ПВО Министерства обороны России перехватили и уничтожили два беспилотника, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. По его словам, экстренные службы приступили к работе на месте падения обломков.

Ранее стало известно, что в Белгородской области в селе Солдатском в результате атаки беспилотника пострадали четыре мирных жителя. Они получили ранения при взрыве дрона.

До этого в ДНР в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины один мирный житель погиб, еще девять человек получили ранения, рассказал глава региона Денис Пушилин. Инциденты произошли в нескольких населенных пунктах республики.

Кроме того, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в селе Солова из-за атаки украинского дрона-камикадзе пострадали двое мирных граждан. Беспилотник нацелился на легковую машину, в итоге ранения получили два человека.