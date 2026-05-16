Mazda, Toyota, BMW: 5 кроссоверов, которые выбирают в РФ вместо «китайцев»

В 2026 году российский автомобильный рынок растет — «китайцы» и LADA доминируют. Но часть покупателей все равно ищет автомобили так называемых глобальных брендов. И в последнее время спрос на знакомые японские и немецкие марки заметно вырос. Какие некитайские кроссоверы покупают в 2026 году, откуда их обычно привозят и какие двигатели выбирают водители — в материале NEWS.ru.

Какие автомобили покупают в 2026 году

Российский авторынок в апреле 2026 года показал лучший результат за последнее время. Было продано 117,5 тыс. новых легковых автомобилей — на 15,1% больше, чем в апреле 2025-го, и на 12,7% больше, чем в марте. А за первые четыре месяца рост продаж составил 9,6% в сравнении с 2025 годом.

И вся первая десятка бестселлеров — это либо LADA, либо китайские автомобили, которые сейчас все чаще выпускают под местными брендами. Например, Tenet T7 делают в Калуге на бывшем заводе Volkswagen — но на самом деле это копия Chery Tiggo 7.

Топ-10 самых популярных автомобилей по итогам первых четырех месяцев 2026 года (данные ИА «Автостат»)

LADA Granta — 37 189 шт. Tenet T7 — 21 929 шт. Haval Jolion — 20 913 шт. LADA Vesta — 16 410 шт. Tenet T4 — 14 609 шт. LADA Niva Travel — 14 534 шт. LADA Niva Legend — 10 978 шт. Haval M6 — 9548 шт. LADA Iskra — 9418 шт. Geely Monjaro — 8360 шт.

Однако, помимо официальных дилеров, в 2026 году заметно выросли продажи автомобилей многих ушедших из страны брендов — в первую очередь Toyota, Mazda и Volkswagen. По данным руководителя агентства «Автостат» Сергея Целикова, продажи Toyota за первые четыре месяца увеличились почти в два раза, а Volkswagen было продано в 3,7 раза больше, чем за тот же период 2025 года.

Все эти машины попадают в страну благодаря так называемому параллельному импорту. Под последним сейчас все чаще понимают не только поставки партий машин крупными компаниями, но и автомобили, которые привозят физические лица.

Механизм прост: частные лица или посредники покупают автомобиль за рубежом — чаще всего в Китае — и ввозят его в Россию, платят таможенную пошлину и утилизационный сбор. По данным «Автостата», почти 90% всех новых «Тойот», ввезенных в Россию за первые четыре месяца 2026 года, произведены в Китае. Volkswagen — еще радикальнее. Более 95% автомобилей этой марки поступили из КНР.

Какие кроссоверы россияне выбирают вместо китайских автомобилей

За первые четыре месяца 2026 года на российский рынок поступило несколько тысяч кроссоверов некитайских марок. Среди них можно выделить пятерку лидеров: Mazda CX-5, Toyota RAV4, Toyota Highlander, BMW X3 и Volkswagen Tiguan.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 — лидер среди некитайских кроссоверов в России. За первые четыре месяца 2026 года было ввезено 7411 машин этой модели (речь идет о новых автомобилях, которые были поставлены на учет).

Напомним, что до 2022 года CX-5 собирали во Владивостоке на заводе Mazda Sollers с японскими комплектующими. Но сейчас кроссоверы ввозят исключительно через параллельный импорт — из Китая и Японии. В Китае CX-5 собирают на совместном предприятии Changan-Mazda.

Главная причина популярности — двигатель. CX-5 оснащается атмосферным бензиновым мотором объемом 2 л и мощностью 155 л. с. и шестиступенчатым «автоматом». Именно эта цифра — 155 сил — является ключевой. Она ниже порога в 160 л. с., который определяет доступ к льготному утилизационному сбору (если мотор мощнее 160 сил, то покупатель платит утильсбор не 3400–5200 рублей, а гораздо больше — иногда несколько миллионов рублей).

Toyota RAV4

Toyota RAV4 — за первые четыре месяца 2026 года в Россию было ввезено 3324 кроссовера этой модели. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

RAV4 ввозят в Россию преимущественно с китайских заводов Toyota. Сейчас можно купить RAV4 двух вариантов. Первый — это RAV4 предыдущего поколения (их делали в России до 2022 года на заводе в Санкт-Петербурге). Но уже активно начали привозить и машины нового, шестого поколения. А еще есть кроссоверы Toyota Wildlander — по технике это все тот же рафик, но эту модель специально придумали для китайского рынка. Она немного отличается по дизайну, но стоит чуть дешевле.

К нам привозят машины с атмосферным бензиновым мотором объемом 2 л и мощностью 171 л. с., который работает вместе с вариатором. Привод почти всегда полный.

Toyota Highlander

Toyota Highlander — третий по продажам среди некитайских кроссоверов (3176 машин за четыре месяца). Это трехрядный большой кроссовер, рассчитанный на семью с детьми или на покупателя, которому важны пространство и статус.

В Россию Highlander тоже поступает преимущественно из Китая, хотя встречаются автомобили из ОАЭ. Но в любом случае Highlander оснащается мощными моторами (чаще всего 2 л, турбо, 248 сил). То есть такие машины значительно мощнее 160 л. с., что делает Highlander дорогим при ввозе: утилизационный сбор здесь коммерческий, а не льготный.

BMW X3

BMW X3 — самый популярный кроссовер баварской марки в России. За первые четыре месяца 2026 года продано 1747 экземпляров, что составляет 32,5% от всех продаж BMW. Проще говоря: каждый третий новый BMW в России в 2026 году — это X3.

Чаще всего X3 привозят к нам из Китая. И это версия BMW X3 Long, которая была создана специально для Поднебесной. Она отличается от стандартного X3 удлиненной колесной базой и иным набором моторов.

В Россию X3 Long ввозят с бензиновым двигателем объемом 2 л и мощностью 258 л. с.

Volkswagen Tiguan

В Россию привозят Tiguan третьего поколения в удлиненной китайской версии — Tiguan L Pro. Такой автомобиль заметно крупнее европейского. Его длина — 4712 мм против 4539 мм у стандартного. А это значит, что у машины просторный второй ряд и по-настоящему крупный багажник.

Двигатели в китайской гамме только бензиновые: двухлитровый турбомотор в форсировках 186 и 220 л. с. То есть Tiguan не подпадает под льготный утильсбор.

Утилизационный сбор: правило 160 сил

Напомним, что с 1 декабря 2025 года в России вступила в силу новая методика расчета утилизационного сбора. Прежняя схема была проста: для частного лица, ввозящего машину возрастом до трех лет, утильсбор составлял символические 3400 рублей — вне зависимости от мощности двигателя. После реформы Минпромторг привязал льготу к мощности: если двигатель выдает более 160 л. с., то льготный тариф больше не действует.

С 1 января 2026 года утильсбор был еще увеличен. В итоге сейчас за автомобиль с мотором объемом 1–2 л и мощностью 160–190 л. с. утильсбор составляет 900 000 рублей. За мотор объемом 2,5 л и мощностью 260 л. с. — уже 2 520 000 рублей. А ведь помимо утильсбора еще надо платить акцизы, пошлины и прочие платежи.

Именно поэтому в начале 2026 года основной акцент покупателей, ввозящих автомобили самостоятельно или через посредников, сместился в сторону машин с моторами до 160 сил: их доля составила 63,7%. И именно поэтому Mazda CX-5 с ее 155-сильным мотором стала главным хитом 2026 года.

