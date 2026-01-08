Утильсбор, штрафстоянки, детское кресло: изменения для водителей в 2026-м

В 2026 году российские водители столкнутся с целым пакетом серьезных нововведений. Некоторые из них вступят в силу уже 1 января, другие будут вводиться постепенно на протяжении года. Что поменяется, подорожают ли автомобили и за что резко вырастут штрафы — в материале NEWS.ru.

Утильсбор снова вырастет

С 1 января 2026 года утилизационный сбор опять вырастет — плюс 20%. И это не последнее повышение — ранее власти уже говорили, что утильсбор будет увеличиваться вплоть до 2030 года.

«Речь идет о достаточно дорогих машинах мощностью свыше 160 лошадиных сил. Правительство это понимает, и мера затрагивает граждан как минимум со средними доходами, в основном в крупных городах. Связано это с попыткой Минфина получить дополнительный доход для решения благородной цели — технологического развития», — пояснил 19 декабря во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

С 1 декабря уже была изменена методика расчета утильсбора: теперь она зависит не только от возраста машины и объема мотора, но и от мощности силового агрегата. А еще в декабре для физических лиц была отменена возможность уплаты льготного утильсбора на машины с моторами мощнее 160 л. с. И если двигатель выдает больше, то при ввозе из-за границы автомобиля придется платить по полной (а это может быть несколько миллионов рублей вместо льготных 3400–5200 руб.).

С 1 января 2026 года утильсбор повысится. Например, за популярный китайский кроссовер Geely Monjaro с турбированным мотором мощностью 238 л. с. он составит 1 010 400 рублей за новую машину (сейчас — 842 000 руб.).

А если автомобиль имеет мотор объемом 2–3 литра (где практически не встречается мощность менее 160 л. с.), то ставки утильсбора будут с 1 января ​от 2 306 800 руб. до 4 572 000 руб. Самый же большой утильсбор нужно будет заплатить за автомобиль с двигателем объемом свыше 3,5 л и мощностью — более 500 л. с. Если такая машина старше трех лет, то «утиль» будет 6 885 600 руб.

Права больше не будут продлевать автоматически

1 января 2026 года прекратит работать одна из самых удобных льгот для водителей, которая действовала в последнее время. Речь идет об автоматическом продлении водительского удостоверения на три года.

​Напомним, что российские права выдают на 10 лет. А затем их надо менять в ГИБДД (и получать новую медсправку). Но в 2022 году премьер-министр Михаил Мишустин объявил о введении временного механизма автопродления. И водители, у которых срок действия прав заканчивался в 2022–2025 годах, получили дополнительно по три года.

Если ваши права заканчиваются в 2026 году, то никакого продления для них не будет, их надо менять. А если они заканчиваются в 2025-м, то они еще работают до 2028 года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Напомним: если ездить с просроченным документом, то инспекторы ГИБДД выпишут штраф по ч. 1 ст. 12.7 КоАП «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления…» Наказание — штраф в размере 5–15 тыс. руб. плюс машину могут отправить на штрафстоянку.

Повышение штрафов за перевозку детей без автокресла

В 2026 году, вероятно, серьезно повысится штраф за перевозку ребенка без детского автокресла. Сейчас, согласно статье 12.23 КоАП, за это нарушение могут наказать на 3000 руб.

Однако Госдума уже приняла поправки, которые увеличивают штраф до 5000 руб. (теперь его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент). А для самозанятых таксистов, которые будут перевозить ребенка без кресла, штраф вырастет до 50 тыс. руб. Он будет для них таким же, как и для должностных лиц.

Напомним: ПДД разрешают перевозку детей до семи лет только в специальном детском кресле. Детей в возрасте от семи до 11 лет разрешено пристегивать штатными ремнями (если они сидят во втором ряду).

Новые дорожные знаки: что появится на российских дорогах

С 1 января 2026 года в России обновляется ГОСТ Р 52289-2019, который устанавливает стандарты для дорожных знаков, разметки и светофоров. Революционных перемен в системе не произойдет, но новые знаки и указатели появятся.

Например, на дорогах начнут устанавливать вертикальный указатель «Стоп-линия». И будет разрешена установка вертикального знака в тех местах, где стандартный горизонтальный указатель невозможно использовать.

Дорожные знаки «Искусственная неровность» и «Ограничение скорости» старого образца

Появится также знак «Искусственная неровность со скоростью». Он подскажет водителям, с какой скоростью лучше проезжать «лежачего полицейского». А знак парковки получит измененный дизайн: в нем будет совмещена информация о том, где припарковаться, и о том, как это надо сделать (раньше за последнее отвечала отдельная табличка).

Кстати, сами парковочные места станут чуть уже. Если до сих пор ширина стандартного места вдоль дорог была 2,5 м, то с 2026 года она может быть и 2,25 м. Делать такие парковочные места будут на узких дорогах, где это необходимо — например, в центре городов.

Камеры начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО

Скорее всего, в 2026 году камеры на дорогах все-таки начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО. Сейчас эта система не работает, хотя еще в 2025 году президент России Владимир Путин подписал поручение с 1 ноября запустить использование камер автоматической фиксации для отслеживания водителей без страховок.

Но оказалось, что камеры нельзя подключить к поиску водителей без ОСАГО из-за отсутствия межведомственных согласований по этому вопросу.

Напомним: наказание для водителей без ОСАГО было серьезно ужесточено 1 января 2025 года. Тогда в силу вступили поправки в ст. 12.37 КоАП — в ней появилась часть 3 «Повторное совершение административного правонарушения». И если водитель попадется впервые за управление автомобилем без действующего полиса ОСАГО, то штраф будет 800 руб.

Однако если нарушение будет выявлено во второй раз в течение года, то санкции будут серьезнее — 3–5 тыс. рублей. ​При этом штрафовать водителя за отсутствие полиса можно будет только один раз в сутки.

Камера фиксации нарушений правил дорожного движения Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эвакуация и хранение автомобилей станут дороже

С нового года цены на эвакуацию машин в Москве вырастут.

Новые ставки за эвакуацию с 1 января 2026 года:

автомобили и мотоциклы с моторами мощностью до 80 л. с. — 8500 руб. (было 7600 руб.);

автомобили с двигателями мощностью более 80 л. с. — 12 450 руб. (было 11 400 руб.);

грузовики и автобусы массой более четырех тонн и негабаритные транспортные средства — 71 180 руб. (было 67 730 руб.);

хранение машин на штрафстоянке: 1360–3040 руб. (не считая первых бесплатных суток). Сейчас от 1210 руб.;

скидка в 25% за оперативную оплату постановления о штрафе и расходов на хранение останется в силе.

