Вертолет в багажнике: как устроены летающие автомобили из Китая, цена в РФ

В ноябре 2025 года китайская компания Xpeng, выпускавшая электромобили, запустила в Гуанчжоу конвейер по производству летающих машин. Модель Xpeng Land Aircraft Carrier станет первым автомобилем новой эры — гибридом авто и авиационной мобильности. Почему у него шесть колес, как он будет летать, какие права нужно будет получить владельцу — в материале NEWS.ru.

Раньше летающие автомобили существовали лишь в фантастических фильмах. Было реализовано несколько проектов, в рамках которых машины могли летать и ездить по дорогам. Тем не менее разработчики не пошли дальше мелкосерийного производства.

Xpeng Land Aircraft Carrier — это совершенно другой уровень массовости. Для его сборки китайцы построили новый завод, который ежегодно будет выпускать по 10 тыс. автомобилей. Желающих купить такую машину более чем достаточно. За последние несколько месяцев Xpeng получила более 7 тыс. предварительных заказов.

Презентация Xpeng Land Aircraft Carrier в Дубае Фото: ALI HAIDER Кредит/ EPA

Почему Land Aircraft Carrier — «монстр» на шести колесах

Раньше при проектировании летающих автомобилей инженеры пытались установить в машине с рулем и педалями крылья или пропеллеры. Но эта ветвь развития оказалась ошибочной. Автомобили плохо ездили по дорогам и летали. К тому же они безумно дорого стоили.

Land Aircraft Carrier был сделан по другим принципам. Это «батюшка-корабль» для небольшого летательного аппарата. В нем сочетаются функции наземного транспорта с несущей способностью авиационной платформы. При этом «наземная часть» машины — трехосная и с шестью колесами.

​Оказалось, что такая конфигурация дает несколько преимуществ. Во-первых, машина получила полный привод 6×6, что обеспечивает проходимость на уровне танка. Шесть колес позволяют существенно увеличить грузоподъемность и габариты автомобиля. Несмотря на то что в багажном отделении «прячется» небольшой вертолет, автомобильная часть может вместить пять человек.

Машины с шестью колесами выделяются на дороге. Вау-эффект от появления Land Aircraft Carrier будет не меньше, чем от суперкаров Lamborghini или пикапа Tesla Cybertrack.

​Кажется, что при длине 5,5 метра и ширине 2 метра автомобиль не сможет заехать в подземный паркинг. Однако инженеры Xpeng уверяют, что он помещается на стандартное парковочное место.

​Интересна и силовая установка Xpeng Land Aircraft Carrier. Она использует 800-вольтовую платформу (обычно у электромобилей 400-вольтовая), что позволяет очень быстро заряжать аккумуляторы. При этом машина получила не только емкие батареи, но и небольшой бензиновый мотор, который будет использоваться для их подзарядки. По задумке инженеров, такой «удлинитель хода» необходим внедорожникам, чтобы они не оказались с разряженными аккумуляторами где-нибудь в глуши.

​Летающая часть, которую называют eVTOL (Electric Vertical Take-off and Landing), чисто электрическая. Наземный модуль будет для нее большим аккумулятором. При полном баке топлива и зарядке батарей автомобиль сможет обеспечить летательный аппарат энергией для пяти-шести полетов на расстояние в несколько десятков километров. При этом на подзарядку с 30% до 80% eVTOL уйдет всего 18 минут.

Китайская компания Xpeng Aeroht представила новый автомобиль с летающим модулем Aeroht One в Дубае Фото: Altaf Qadri /AP/TASS

Land Aircraft Carrier может подняться в небо за пять минут

При создании Land Aircraft Carrier инженеры Xpeng столкнулись с проблемой, как легко и быстро отсоединить летательный аппарат от наземного модуля и подготовить его к полету. Ведь авиационные стандарты предъявляют к вертолетам особые требования к безопасности.

Внешне процесс кажется элементарным: владелец лишь нажимает одну кнопку и ждет. Крышка багажника открывается, и летательный аппарат выезжает из хранилища. За пять минут шесть складных пропеллеров разворачиваются в рабочее положение, и eVTOL готов к полету.

Когда полет завершен, машина проделывает обратный маневр, принимая летательный аппарат в свое «чрево». Весь процесс занимает около пяти минут и происходит без участия пилота.

​На словах все просто, но инженерам пришлось поломать голову. Механизм должен быть прочным, чтобы выдерживать вибрации при движении машины по бездорожью, и одновременно гибким для точного позиционирования летательного аппарата. Xpeng пришлось разработать специальные захваты, направляющие и системы позиционирования, которые работают с авиационной точностью при автомобильной надежности.

Land Aircraft Carrier можно управлять с помощью джойстика

Если вертолет требует от пилота нескольких точек контроля, то Land Aircraft Carrier меняет этот подход. Компания внедрила систему джойстика, который управляет креном, тангажем, рысканием и вертикальной скоростью. В Xpeng заявили, что благодаря этому нововведению время на обучение пилота резко сокращается.

«Его очень легко освоить. На обучение управлению вертолетом у меня ушло около 40 часов. Можно научиться пилотировать Land Aircraft Carrier за три — пять минут», — заявил основатель Xpeng Чжао Дели.

Кроме того, есть возможность запуска летательного аппарата в полностью автоматическом режиме, когда пилот и пассажир не трогают джойстик управления. В этом случае человек выбирает на планшете маршрут, и система планирует полет, учитывая препятствия, метеорологические условия и правила воздушного движения. Искусственный интеллект использует камеры и лазерные дальномеры для определения лучшей точки приземления, контролирует скорость снижения и выполняет посадку с точностью, превосходящей человеческие возможности.

Китайская компания Xpeng Aeroht представила новый автомобиль с летающим модулем Aeroht One в Дубае Фото: ALI HAIDER /EPA

Если для управления наземным модулем Land Aircraft Carrier достаточно водительских прав категории С (он считается грузовиком из-за большой массы), то для полета, видимо, нужно будет получать отдельную лицензию. Гражданское управление авиации Китая еще не решило, какие выдавать разрешения для полета на Xpeng. Возможно, специально для них будет создана новая категория.

В настоящее время компания разрабатывает собственную программу подготовки пилотов. Каждый покупатель Land Aircraft Carrier бесплатно пройдет обучение с персональным инструктором.

Какие проблемы возникли у Land Aircraft Carrier

Будущих водителей Land Aircraft Carrier волнует вопрос безопасности, и не просто так. Например, в середине сентября на репетиции на авиашоу в Китае два электрических eVTOL от Xpeng столкнулись во время полета, упали на землю и сгорели. До сих пор неизвестно, находились ли летательные аппараты в ручном режиме или в автоматическом.

В Xpeng уверяют, что летающие модули абсолютно безопасны. Во-первых, они оснащены восемью двигателями и шестью пропеллерами, то есть поломка одного из них не приведет к аварии. Во-вторых, у eVTOL есть небольшой парашют в передней части.

Сколько будет стоить Land Aircraft Carrier

Xpeng назвал цену Land Aircraft Carrier — 2 млн юаней (около 22,7 млн рублей). Если учесть, что машины в Китае стоят в два-три раза дешевле, чем в России, то у нас цена шестиколесного летающего автомобиля может составить 50–60 млн рублей. Это дорого для машины, тогда как небольшой вертолет стоит порядка 40–50 млн.

